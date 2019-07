Vysočina- Chladnější počasí nijak zásadně neovlivnilo stav vodních nádrží v kraji Vysočina. Po měřeních, která hygienici prováděli tento týden, tak i nadále platí například horší stav vody u Domanínského rybníka nebo úplný zákaz koupání v Kachličce.

Kemp Kachlička. | Foto: Deník / Matěj Coufal

V porovnání s posledním měřením se totiž ani u jednoho z rybníků nijak zásadně nezměnil stav. „V Domanínském rybníce se v měření, které bylo provedeno před čtrnácti dny, neukázalo nic podezřelého. Nyní už tam byly takové hodnoty sinic, že spadl z kategorie nejvyšší až do té třetí, nevhodné pro koupání. Těžko vlastně říct, z jakého to bylo důvodu, závisí to na více faktorech,“ přiblížil Josef Roháček, vedoucí krajské hygienické stanice ve Žďáře nad Sázavou.