Staň se občanem Ždírce nad Doubravou. Ovšem za odměnu. To vyhlásil městský úřad loni v září. Do konce roku 2023 se přihlásilo podle starosty Bohumíra Nikla sedmatřicet lidí, kteří požádali město o trvalý pobyt.

Ždírec nad Doubravou roste. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem města Ždírec nad Doubravou

Nebylo to zadarmo. Každý z nich obdržel od města odměnu ve výši tři tisíce korun. Radnici se to ale vyplatí. „Přihlášení přinesou v roce 2024 do rozpočtu města osm set tisíc,“ zdůraznil starosta s tím, že obyvatelé s trvalým pobytem ve městě také budou platit za odpady a psy.

Ždírec změnil svozy odpadu. Ušetřil přes půl milionu korun za rok

S výzvou Staň se občanem Ždírce má podle Nikla město dobré zkušenosti už od roku 2016, kdy to zkusili poprvé a přihlásilo se hned dvaadvacet lidí. Rok na to dokonce třiačtyřicet.