Stará neudržovaná cesta u Věžnice na Havlíčkobrodsku se změnila v ovocnou alej. „Obyvatelé obce si to přáli. Vybrali jsme starou neudržovanou cestu mezi poli,“ informoval starosta David Drahoš. Na výsadbu aleje obci přispěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun.

Obyvatelé Věžnice si alej přáli a také si ji sami vysadili. | Foto: Obec Věžnice

Nakoupili jsme celkem 20 jabloní, 20 švestek a 6 jeřábů. Samé pětimetrové stromy,“ upřesnil Drahoš. Stromy ve Věžnici vysadili sami obyvatelé. Na cestě se nachází i starý kamenný křížek z roku 1921. „V příštím roce máme v plánu ještě upravit terén a umístíme tam dvě lavičky. Mohla by to být opravdu pěkná lokalita na procházky,“ podotkl starosta. Obec má v plánu pokračovat s výsadbou stromů i na jiných místech. Katastr Věžnice je podle starosty Drahoše dost velký a takových podobných cest, kolem kterých by se dala vysadit nová alej, je několik.