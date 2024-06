/VIDEO/ Otevření Staré radnice se dočkali obyvatelé Havlíčkova Brodu. Trvalo to rok, ale stavební práce dospěly k závěru. První návštěvníci se už přesvědčili na vlastní oči, jak se podařilo skloubit dohromady staré a nové. Ocenil to v průběhu slavnostního zahájení ve čtvrtek 6. června i ministr kultury Martin Baxa. Veřejnosti začne budova sloužit naplno zhruba za týden.

Otevření opravené staré radnice v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Radnice nabízí moderní informační centrum, výstavní síň a několik sálů. Budova má za sebou několik proměn. Ta poslední přišla na řadu, když se z budovy vystěhovala krajská knihovna. Město do přestavby historické budovy, která se stala Národní kulturní památkou, vložilo částku v řádu sto milionů korun. Ta poslední proměna přišla na víc než třicet milionů. Práce se uskutečnily po etapách.

Přestavěné přízemí nabízí širokou vstupní halu a moderní informační centrum. „Budovu přestavujeme třináct dlouhých let,“ připomíná starosta Brodu Zbyněk Stejskal. Za informačním centrem se táhne dlouhá chodba. Tady podle architekta Aleše Buriana kdysi vedl průjezd k historickým budovám. V současné době může být prostor využitý jako galerie. Zatím si zde mohou návštěvníci prohlédnout fotografie Libora Hyžáka z jednotlivých etap rekonstrukce.

I stopy po ničivém požáru na stropě se mohou stát ozdobou, a to konkrétně jak v klenuté chodbě tak i výstavní síni, kde je k vidění model města a interaktivní panely. Jak vypadal Havlíčkův Brod kdysi a dnes. „Líbí se mi to,“ zdůrazní Tomáš Holenda z Okrašlovacího spolku.

Podle místostarosty Libora Honzárka odkryli dělníci ve zdech radnice stopy po dvou požárech, první v sedmnáctém, druhý v devatenáctém století. „Při požáru z 19. století vyhořel i brodský pivovar. Požár způsobil tehdy hasič s příznačným jménem Hořínek. Neopatrným zacházením s kamny zapálil málem půl města,“ upozorní místostarosta.

V patře, kde bylo kdysi dětské oddělení, je dnes velký sál v zajímavé cihlové červeni a navozuje atmosféru starobylosti. „Mám slavnostní pocit, když sem vstupuji,“ pochvaluje si architekt Burian a zdůrazňuje, jak důležité je mít cit pro barvy. Židle jsou naopak ryze moderní a pohodlné. „Kdybychom použili historický nábytek, nebylo by to ono. Atmosféra by ztěžkla,“ podotkne odborník. Právě zde se uskuteční 19. června historicky první výjezdní zasedání české vlády v Havlíčkově Brodě.

Jedním z restaurátorů, kteří se na proměně radnice podíleli, je Pavel Novák z Prahy. „Byla to těžká práce, nesrovnatelná s tím, co jsem dosud dělal, ale bral jsem ji jako výzvu. Jsem rád, že jsem práci zvládl sám, bez pomoci,“ říká Deníku a dodává, že se nejvíc zapotil například při obnově rokokového ornamentu.

Stará radnice v Havlíčkově Brodě: Nachází se v dolní části Havlíčkova náměstí v historické části města.

Původně gotická stavba byla přestavěná po požáru v polovině 17. století do renesanční podoby.

V renesančním štítu s vysokou atikou s cimbuřím je ve výklenku umístěná takzvaná Brodská smrt - kostlivec zvaný Hnát, držící kosu.

V patře je rozlehlá síň s valenou klenbou, zdobenou štukovými rámy, pocházející z druhé poloviny 17. století.

V zadní části byl pivovar.

Před čtyřmi lety získala po rekonstrukci hlavní cenu Stavba roku Kraje Vysočina.

Zároveň obdržela i Cenu veřejnosti. Obnova brodské Staré radnice byla také nominována za Kraj Vysočina památkáři na Cenu Patrimonium pro futuro. Zdroj: Město Havlíčkův Brod

Oficiálního přestřižení pásky a uvedení staré radnice do života se ujal ministr kultury Martin Baxa. „Smekám před brodskou radnici,“ zdůrazní ministr a připomíná, že se budova stala letos národní kulturní památkou. Po zásluze. Čtrnáct z osmnácti nových národních kulturních památek jsou v tomto roce budovy historických radnic. „Historické radniční budovy našich měst jsou zcela specifickou a jedinečnou součástí kulturního dědictví České republiky. Tyto významné městské stavby představují mimořádně cennou pokladnici historických architektonických stylů a přehlídku kvalitních tradičních uměleckých řemesel,“ dodává ministr kultury Martin Baxa.

Od čtvrtka 6. června se do budovy radnice začne stěhovat zařízení Turistického informačního centra. Své brány v nových prostorách návštěvníkům otevře stará radnice 17. června.