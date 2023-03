Je pátek 24. března a my máme možnost si stavbu prohlédnout přímo za provozu. Jsme v přízemí. Klenuté stropy, zbytky historických štuků italského mistra. Co kus to originál. Původně tu byl vestibul a půjčovna pro dospělé. Právě tady dělníci firmy Ronelli, která na přestavbu radnice vyhrála soutěž, objevují pod starou omítkou zbytky různých záhadných maleb. „O jaké malby jde, jestli mají nějakou cenu, to rozhodnou až památkáři,“ říká hlavní stavbyvedoucí Libor Šob.