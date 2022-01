Je to teprve šest měsíců, co se ze Staré radnice v Havlíčkově Brodě vystěhovala krajská knihovna. Budova teď zeje prázdnotou. Místní se ptají, co bude dál. Před více než dvěma lety přitom radnici rekonstruovali za šedesát milionů korun. Oživit ji a proměnit bude stát další miliony.