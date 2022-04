V současnosti už má budova novou střechu. „Práce se trochu zdržely, ale snad bude všechno hotové do konce roku,“ řekl starosta David Drahoš. Investice přesáhly půl milionu korun, z toho čtvrt milionu dostala obec od státu. Příští rok nechá obecní úřad budovu odvlhčit, opravit okna a dveře. Do budoucna by se zde mohly pořádat výstavy, kulturní vystoupení, setkání kovářů a kovotepců.