Rodina Dymákových z Libice nad Doubravou u Chotěboře na Havlíčkobrodsku řeší s vedením tamního úřadu nepříjemný spor. Hrozí jim totiž, že jako jediní v celém městysu budou mít u domu dopravní značku zákaz zastavení, která jim pod hrozbou pokuty znemožní parkovat před jejich domem.

Na vinně je podle nich starosta Václav Venhauer, který na umístěn značky tlačí. Starosta se ale odvolává na bezpečnost, protože dům stojí přímo v křižovatce k nově budované průmyslové zóně.

Podle dotčené rodiny jde ale jednoznačně o pomstu ze strany starosty za to, že poukázali na problémy v obci. Spor považují za nešťastný i úřady, podle nichž jde spíš o sousedskou třenici provázenou vzájemnou nevraživostí a neochotou se dohodnout. Pro chotěbořský odbor dopravy jde dokonce o precedens.

„Ještě nikdy se nestalo, aby nám krajský úřad vrátil rozhodnutí týkající se dopravního značení,“ řekl Deníku vedoucí odboru Pavel Málek. I on považuje celý spor za zbytečně vyhrocený.

„Nemůžeme za to, že přímo před naším domem vznikla křižovatka, která tam ani být neměla. Pokud si starosta prosadí svou, bude nám za každé zaparkování před domem hrozit pokuta. Navíc nám to bude bránit v podnikání. Je to absurdní situace, kterou považujeme za šikanu, protože jsme se ozvali v souvislosti s budováním takzvané průmyslové zóny,“ je přesvědčena Olga Dymáková.

Podle dotčené rodiny byla totiž silnice k budoucí truhlárně naproti jejich domu vybudována v rozporu se stavebním povolením i územním plánem. Místo sporné silnice, kterou stavební úřad navíc musel dodatečně schválit, protože obec začala stavět bez povolení, měla být zeleň, která by oddělovala zónu průmyslovou od obytné, a tím ji částečně chránila. Podle úřadů je ale vše v souladu s územním plánem, což Deníku potvrdila vedoucí stavebního odboru v Chtěboři Iva Škarydová. Nedodržení zeleně vadilo i Správě CHKO Železné hory, ale nakonec se spokojilo s tím, že jim obec slíbila, že pásmo zeleně dodrží, pouze ho posune.

Podle experta na dopravu Igora Siroty z Automotoklubu je hlavní problém v tom, že v daném místě neměla křižovatka v této podobě vůbec vzniknout.

„Obec by měla respektovat potřeby svých občanů, vycházet jim vstříc a případné změny a úpravy s nimi předem konzultovat, zvlášť pokud mohou výrazně narušit komfort i podnikání lidí,“ míní Igor Sirota.

Starosta Venhauer ale jakékoli schválnosti odmítá a tvrdí, že požadavek na úpravu dopravního značení vzešel od úřadů.

„Vyřešení dopravního značení v daném místě je důležité proto, aby nám stavební úřad zkolaudoval postavenou silnici,“ dává starosta ruče pryč od toho, že by na značku zákaz zastavení tlačil z nějakého jiného důvodu.

Jenže Deníkem oslovené úřady a instituce naopak říkají, že požadavek na úpravu značení včetně umístění značky zákaz zastavení, podal městys, potažmo starosta. Deníku to potvrdil jak Pavel Málek z odboru dopravy, tak policie.

„Podnět na úpravu značení podala obec. S umístěním značky zákaz zastavení jsme dali kladné doporučení. Důvodem bylo zvýšení bezpečnosti s ohledem na blízkost křižovatky a nedostatečné rozměry. Naše doporučení však není dogma a je na správním orgánu, jak ve věci rozhodne,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, podle níž by podobné značky nemusely být nikde, pokud by lidi respektovali platné dopravní předpisy.

Deník navíc zjistil, že návrh na úpravu značení v daném místě navrhoval už před časem dopravní expert Martin Liška z Havlíčkova Brodu. O značce zákaz zastavení není v jeho návrhu ani zmínka.

Chotěbořský odbor dopravy nakonec udělal kompromis a rozhodl, že v místě nebude značka zákaz zastavení, ale pouze státní. Proti tomuto rozhodnutí si podali stížnost jak Dymákovi, tak vedení Libice nad Doubravou. Starosta to zdůvodnil tím, že údajně nebyl seznámen se změnou. Dymákovi se brání jakékoli omezující značce. Stížnosti řešil Kraj Vysočina, který na konci minulého týdne rozhodnutí odboru dopravy zrušil a vrátil ho k novému projednání.

„Kraj nám mimo jiné vytýká, že jsme námitky stěžovatelů nekonzultovali s policií,“ vysvětlil Pavel Málek. Odbor tak bude muset celou kauzu projednat znovu, přitom se bude muset držet doporučeními a právním názorem Kraje Vysočina. Málek Deníku řekl, že budou muset například znovu důkladně posoudit, zda jde vůbec o křižovatku. Pokud ne, celý spor by byl bezpředmětný. Pokud nakonec obec dosáhne svého a značka zákaz zastavení se před domem Dymákových skutečně objeví, budou zvažovat další právní kroky.