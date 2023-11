Deník dosud komunikoval pouze s místostarostou a stranickým kolegou starosty Jiřím Brožem. Ani on se ale nechtěl k situaci v Golčově Jeníkově vyjadřovat. Opakovaně se odvolal na to, že mu policie dala podepsat mlčenlivost. Na veřejnost ale začínají prosakovat informace, že podezření vůči starostovi je tak silné, že by mohlo dojít k jeho odvolání.

Policie na radnici v Golčově Jeníkově. Starostu zadrželi na několik hodin

Takový návrh by se mohl projednávat už příští týden na zasedání zastupitelstva. Pravidelně se koná každý poslední čtvrtek v měsíci a svolává ho starosta. Zda tak skutečně učiní, není zatím jasné. „Já očekávám, že zastupitelstvo svoláno bude a není vyloučené, že jedním z bodů jednání bude i návrh, o němž se zmiňujete,“ připustil místostarosta Brož.

Budova radnice v Golčově Jeníkově:

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Aby mohlo zastupitelstvo reálně zasednout, je potřeba, aby jej starosta svolal nejpozději ve čtvrtek třiadvacátého listopadu. „Udělat to může i minutu před půlnocí,“ podotkl Brož. Pokud se tak skutečně stane, měli by se zastupitelé i veřejnost sejít příští čtvrtek třicátého listopadu kolem šesté odpoledne v nově zrekonstruovaném centru technických služeb vedle sběrného dvora. Oznámení o svolání by se během čtvrtka mohlo objevit na oficiálních stránkách města, včetně programu jednání.

Podle informací Deníku si policie v uplynulých dnech zvala k výslechu postupně všechny členy zastupitelstva. Deník některé z nich oslovil, ale nikdo z nich se nechtěli k situaci kolem radnice vyjadřovat. Většina zastupitelů se taktéž odkazovala na podepsanou mlčenlivost. Někteří z nich jen naznačili, že je situace zřejmě vážná. Změna ve vedení radnice podle nich není vyloučená.

Pokud nakonec policie starostu obviní, může mu hrozit trest od dvou do osmi let vězení. Zda městu vznikla nějaká škoda, není zatím jasné. Podle informací Deníku ji policie teprve vyčísluje.