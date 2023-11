Zastupitelstvo poté schválilo Jiřího Brože (ODS) jako jeho zástupce, než bude zvolen nový starosta. „Pavel Kopecký pro město udělal mnoho dobrého, a za to bych mu chtěl upřímně poděkovat,“ řekl Brož.

Z řad veřejnosti na toto téma v závěru zasedání nepadl žádný dotaz. Lidé se zajímali o plánovanou výstavbu nového zdravotního střediska. Kopecký se ale dotazům novinářů nijak nevyhýbal.

„Šlo o to, že máme v plánu výstavbu hasičské zbrojnice na bývalém koupališti. Když ta akce byla vypsaná, pojal jsem myšlenku, že by bylo dobré, mít koupaliště vyklizené. Byly tam obrovské hromady hlíny, které se tam v průběhu let navozily. Bohužel jsem kalkuloval, že to bude stát mnohem menší peníze, než to stálo, a rozhodl jsem o tom, bez souhlasu zastupitelstva, což byla ta politická chyba, kterou jsem udělal,“ řekl Deníku po jednání zastupitelstva Kopecký.

Podle něj ani není jasné, jestli městu vznikla nějaká škoda.

„Materiál, který jsem vyfakturoval, tak se odvozil. Jde o částku přes tři miliony korun,“ dodal starosta. Podle něj i kdyby nebyl z ničeho obviněn, starostou už by asi znovu být nechtěl. Kolegům v zastupitelstvu je ale i nadále ochoten pomáhat.