Ten Deníku potvrdil, že policie nově prověřuje údajné neoprávněné proplacení dvou faktur za spotřebované energie v místní sokolovně ještě z doby, kdy byl starostou Golčova Jeníkova. „Zda to bylo neoprávněné, tak o tom by se dalo polemizovat. Město sokolům přispívalo už od devadesátých let minulého století, protože do sokolovny chodila cvičit škola,“ uvedl Kopecký.

„Současný starosta se tlačil na moje místo tak intenzivně, že k tomu využil má některá selhání. Navíc se dál snaží najít cokoli, co by mne poškodilo,“ reagoval bývalý starosta města Pavel Kopecký.

Když ale byla loni otevřena nová hala, škola do sokolovny přestala chodit. Sokolové tím přišli o významný příspěvek. „Jde o dvě faktury za plyn. Sokolové mohli o příspěvek požádat a radnice by to řešila, ale v tomto případě šlo o neoprávněné proplacení faktur za energie,“ řekl současný starosta Jiří Brož.

K osobnímu ataku ze strany Kopeckého pak uvedl: „Já jsem se nikam netlačil. V předchozím zaměstnání jsem byl spokojen. Bývalého starostu jsem navíc podporoval a samotného mne mrzí, jak to dopadlo. Já za něčí pochybení nemohou.“

Kriminalisté Kopeckého obvinili letos na konci února z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. „Obviněná je též jedna právnická osoba, a to jak z porušení povinností při správě cizího majetku, tak ze zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti,“ informovala už dříve krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Policie tehdy nechtěla upřesnit, čeho se obvinění týká. Kopecký, který na konci loňského roku rezignoval na post starosty, to sám vysvětlil. „Šlo o to, že máme v plánu výstavbu hasičské zbrojnice na bývalém koupališti. Když ta akce byla vypsaná, pojal jsem myšlenku, že by bylo dobré, mít koupaliště vyklizené. Byly tam obrovské hromady hlíny, které se tam v průběhu let navozily. Bohužel jsem kalkuloval, že to bude stát mnohem menší peníze, než to stálo, a rozhodl jsem o tom bez souhlasu zastupitelstva. To byla politická chyba, kterou jsem udělal,“ řekl Deníku Kopecký po jednání zastupitelstva třicátého listopadu loňského roku. Vyšetřování toho případu ale zatím nebylo ukončeno.

Kopecký navíc Deníku potvrdil novou informaci, že mu bylo v tomto případě obvinění rozšířeno o další trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. „Ano je to pravda. Ani sám nevím, co to znamená. Někdy po prázdninách bych měl jít na policii podat vysvětlení,“ dodal Kopecký.