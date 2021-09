/ROZHOVOR, FOTO/ Město v okrese Havlíčkův Brod . Žije zde přibližně 2 700 obyvatel. Jeníkovem protékají potoky Váhanka a Výrovka, které jsou levostrannými přítoky říčky Hostačovky. Město má sedm místních částí. Radnici vede už dvě desítky let inženýr Pavel Kopecký.

Starosta Jeníkova Pavel Kopecký. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak dlouho jste starostou v Jeníkově?

Brzy to bude 20 let, starostou jsem byl od roku 1998 do 2014, pak znovu od roku 2018 až dosud.