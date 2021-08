Jak dlouho vedete obec?

Starostou jsem od roku 2014. Před tím jsem byl v zastupitelstvu skoro od studentských let.

Starosta Leštiny Karel Krajíček

* ročník narození: 1963

* vzdělání: inženýr, vysoká škola zemědělská a pedagogická, zemědělec učitel

* životní motto: Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří a ráno je moudřejší večera

Když jste nastoupil do úřadu, jaké jste měl plány?

V první řadě to byl projekt kanalizace, který se u nás připravuje léta a dokumentace k ní váží desítky kilo a nevejde se do skříní. A pak to bylo zajištění stavebních parcel, kterých má obec velice málo.

Obec ale vypadá, že je kolem ní volných pozemků dost

To je jen zdání. Leština, tedy přesněji její katastr, byl rozdělený historicky mezi několik velkostatků. Samotná Leština patřila pod správu sousední Vrbice a začala se rozvíjet až se stavbou železniční tratě. Několik pozemků se podařilo vykoupit ve 30. letech 20. století. Po druhé světové válce byly pozemky v majetku státu, pak se teprve začalo v Leštině stavět. Po roce 1989 přišla restituce. Území bývalých velkostatků si rozdělili noví majitelé a pozemky se pro nás staly téměř nedostupné. Majitelé je nechtějí prodat.

Tak raději něco optimistického. Co se vám v obci podařilo a z čeho máte radost?

Podařilo se nám získat pod naši správu patnáct budov. Školy, školky, hostinec, což je pro nás dosti výhodné. Také se nám podařilo vyřešit letité problémy s vodou. Dodělali jsme šest bytů za deset milionů s dotací od státu. Vykoupili jsme hospodu, která dřív nefungovala. Teď patří obci. V bývalém areálu jatek jsme zřídili jeden byt pro hostinského a chceme tam mít multifunkční areál pro děti a dospělé. Také jsme naštěstí nepřišli o poštu. Máme u nás nově Poštu Partner.

Máte ale také několik místních částí…

Samozřejmě, Dobrnice, Vrbice, Štěpánov. Například nové osvětlení, které není jen v Leštině vede i do Vrbice, kde také mají vlastní kanalizaci. Ve Štěpánově a Dobrnici plánujeme vyřešit odpadní vody domovními čističkami. Ve Štěpánově žije něco přes 40 lidí a časem se z toho zřejmě stane chalupářská oblast. Kolem Dobrnice by byly krásné stavební parcely, ale majitel nechce ani slyšet o prodeji pozemků.

Je zajímavé, jak na vašem webu pravidelně sledujete spotřebu vody v obci. Měsíc po měsíci. Dokonce porovnáváte rok loňský s letošním.

Není divu. Máme dvě studny, které přestaly stačit, takže jsme museli dokonce v prosinci k nám vodu dovážet. Za kubík jsme platili 320 korun, spotřeba obce byla 100 kubíků denně, tak si to spočítejte. Proto jsme zajistili pro obec posilovací vrt za víc než čtyři miliony. Ale nemůžeme usnout na vavřínech. Spotřebu vody v obci sledujeme stále a chceme mít v záloze další vodní zdroj. Jednáme o tom s Kutnou Horou. Jsem přesvědčený, že do budoucna bude vody stále méně a ceny porostou.

Jaké plány máte do budoucna?

Vykoupili jsme pozemky na obecní rybník pod železniční tratí. Jeden rybník u nás je, ale máme ho jen v pronájmu. Nemůžeme s ním dělat nic, ani ho vyčistit. Ve staré Leštině jsme vykoupili pozemky a chceme tam nabízet stavební parcely. V jedné půlce deset a ve druhé osm. Zájem o ně určitě bude. Zatím tam nejsou inženýrské sítě.

Co vám dělá největší starost?

Tak kromě kanalizace samozřejmě plánovaná stavba vysokorychlostní tratě, která nám přepůlí katastr a odsoudí nás k životu mezi kolejemi. Ale o tom jste už psali. Navíc se bojím, že nám stavba trati strhne vodní zdroje a obec zůstane na suchu. Jenže proti tomu jsme bezbranní. Dodneška tu stavbu nechápu.