Libice nad Doubravou – Jak stát ztěžuje práci starostů v malých městech a obcích, si posteskl nedávno ve zpravodajství Veřejné správy, starosta Libice Václav Venhauer.

"Dám vám příklad z našeho městyse, jehož úřad tvoří včetně starosty tři lidé. Dlouhé hodiny se potýkáme se zbytečnými hlášeními a výkazy, například před koncem roku přišel dotazník ze statistického úřadu. A že máme vypsat veškeré budovy, které obec vlastní, uvést, kdy a z čeho byly postavené, jaké tam jsou plochy, jak je využíváme. Hodil jsem to do koše, protože to je práce přinejmenším na dva měsíce v archivu,“ popsal starosta konkrétní příklad a dodal: „Takže mně přišla upomínka se sankcí, ale tohle opravdu je příklad svévole ústředních úřadů, s níž se já ani kolegové starostové nehodláme smířit.“