Jak dlouho jste v obci starostou?

Jsem starostou od roku 2006. Ale v komunální politice jsem působil už dřív. Nejdřív jsem byl zastupitel a pak místostarosta. Ale nejsem starostou na plný úvazek. Pracuji v zemědělství a v lese.

U vás v rodině se prý úřad dědí?

Už můj dědeček byl ve Vísce starostou. Jmenoval se František Čapek. Vedl obec za druhé světové války, ale po roce 1948 ve funkci skončil. Víska byla pak dlouho jen součástí obce Maleč nebo Nová Ves u Chotěboře, ale pak došla našim otcům trpělivost a v roce 1992 vyhlásili Vísku jako samostatnou obec.

Zdroj: DeníkStarosta je od slova starosti. Jaké starosti má starosta Vísky?

Těch starostí je až dost. Jako u každé práce s lidmi. Ale rozdíly tu jsou. Daleko líp se vám jedná s lidmi, kteří na vesnici vyrostli a vědí, jak to chodí. Horší je to s lidmi, kteří si u nás koupí chalup, ukážou se tady jednou do roka, ale všechno vědí, všechno chtějí řídit a všem poroučet. Přitom pro obec neudělají vůbec nic. Dokonce ani nezaplatí za odpady.

Takže v zastupitelstvu, kde zasedají hlavně místní panuje idyla?

Tak to samozřejmě není. I v našem zastupitelstvu dojde na výměny názorů. Já mám ale opozici rád. Jenže to má být opozice rozumná, která vás přesvědčí, že něco děláte špatně a ukáže vám, jak to dělat líp. Ne taková, co umí jen okopávat kotníky, ale když jde do tuhého, tak uteče. Starosta musí mít opozici. Opozice vás udržuje ve střehu. Starosta, co nemá opozici se začne chovat jako diktátor nebo zleniví.

To vám asi nehrozí ta lenost, před chvílí jste jezdil traktorem a vyhrnoval i sníh.

Takhle vypadá práce starosty na vesnici. Nejenom úřad. Starosta musí, když je potřeba sednout do traktoru nebo posekat na obecním pozemku trávník. My máme naštěstí k ruce ještě dva zaměstnance z úřadu práce. Navíc tu máme šikovné hasiče, sportovce, rybáře i myslivce. Ti taky dovedou přiložit ruku k dílu.

Když se ohlédnete zpátky a řeknete, na tohle jsem hrdý, co to bude?

Tak bezesporu na to, že obec vypadá k světu. Nedávno jsme to počítali. Od roku 2006 se nám podařilo do vesnice dostat dotace za 11 milionů. Máme vlastní obecní obchod, kterému se daří. Pak jsme vyřešili i problémy s pitnou vodou. Máme moderní sportovní hřiště a podařilo se nám získat do vlastnictví sokolovnu. Pak také úspěch v soutěži Vesnice roku 2018 kde jsme získali ocenění za podporu sportu.

Jak vstupuje Víska do roku 2021?

Letos rozpočtovým provizoriem. Běžně máme na rok 3,5 milionu, ale provizorium nám dovolí využívat tak čtvrtinu. Ale i tak můžeme dokončit akce, na které jsme získali dotace. Například moderní hřiště na tenis. Máme možnost rozhodnout, co se starou sokolovnou. Pak jsme se domluvili se společností ČEZ že u nás ve vsi položí letos do země polovinu elektrického vedení.

Loni se vám dařilo?

Tak loni se nám skutečně dařilo. Zmodernizovali jsme například mateřskou školu a zprovoznili nový vrt. Díky tomu bud mít obec pitné vody dost. Je tak kvalitní, že ji mohou pít i kojenci.

Jenže ani ty minulé roky nebyly jednoduché. Před dvěma lety jste řešili případ externí účetní, která obec šidila několik let.

To je samozřejmě pravda. Ta kauza nám udělala negativní popularitu v médiích, hlavně v bulváru. V případě paní účetní bychom mohli diskutovat o zklamané důvěře, ale je potřeba zdůraznit, že ta paní všechny peníze o které obec připravila už do koruny vrátila. To není obvyklé. Nicméně v obci to udělalo zlou krev. Vesnice se rozdělila na dva tábory. Objevily se dohady a pomluvy. Našli se lidé, co tu kauzu vztahovali na celé zastupitelstvo. Takže někteří zastupitelé to nezvládli a podali demisi. Teď se už situace uklidňuje a vracíme se do normálu. Jenom pro mě je to zásadním poučením do budoucna. Důvěřuje, ale prověřuj.

Ani vás jistě epidemie koronaviru neminula. Jak vás to poznamenalo?

Covid nás samozřejmě neminul. V obci skončil veškerý kulturní a společenský život. Chtěli jsme slavnostně otevřít školku a pozvat všechny místní na prohlídku nešlo to. Nemohli jsme se zúčastnit ani tradiční akce setkání obcí jménem Víska. Loni to mělo být na Slovensku. Přijdeme o hospodu, protože je už druhý rok zavřená a nájemce toho má dost. Ale na druhé straně se kázalo, kolik u nás žije lidí, co jsou ochotni pomáhat druhým. Šili roušky nosili důchodcům nákupy.

Jeden starosta z východních Čech prohlásil, že kromě koronaviru je druhou morovou ránou kůrovec.

I u nás jsme s kůrovcem bojovali. Máme 35 hektarů lesa. Brouk nám ho z poloviny sežral. Naštěstí stoupl zájem o kůrovcové dřevo a cena za kubík stoupla tak o 400 korun. Jenže toho hned využil stát a snížil dotace na novou výsadbu stromků na zahlazení škod po kůrovci. Ale my samozřejmě zalesňovat budeme. Pomohou nám s tím dělníci z úřadu práce a naše spolky.

Základní informace

Počet obyvatel: 184 (2020)

Rozloha: 3,85 km²

Katastrální území: Víska u Chotěboře

Nadmořská výška: 385 m n. m.

Kontakt:

Adresa obecního úřadu

Víska 50

58301 Chotěboř

Starosta: Ondřej Čapek

Oficiální web: www.obecviska.cz

Tel: +420 737 783 091

E-mail: viskaou@seznam.cz

Významný rodák – Dobroslav Lidmila významný hudební skladatel, sbormistr a učitel, narodil se 27. ledna 1926 ve Vísce, zemřel 31. prosince 2006 v Ostravě

Zajímavé místo: Obecní obchod se smíšeným zbožím