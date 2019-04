Podmoklany – Už skoro čtvrt století je starostou obce Podmoklany na Chotěbořsku Jiří Zatřepálek. Letos slaví 85 let, je nejstarším starostou na Havlíčkobrodsku, možná i na Vysočině vůbec.

„Neuvolněný a uvolněný starosta, co to je? Zákon o obcích takový termín prakticky nezná. Starosta každé obce i té nejmenší, by měl být starostou na plný úvazek,“ říká Zatřepálek, který stojí v čele obce nepřetržitě od roku 1994. Jak vysvětluje, nejde tady o peníze, ale o čas, který je někdy mnohem dražší, než peníze.