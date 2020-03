Nemilá věc se v pátek přihodila v jedné obci u Vilémova na Havlíčkobrodsku starostce Lence Homolkové. Během roznášení roušek, které šijí tamní ženy ji pokousal pes. Nevrlé zvíře se ji zakouslo do stehna. Zranění ji musel ošetřit a zašít obvodní lékař.

„Byla to docela chvilka. Nesla jsem roušky do jednoho domu, a když majitel otvíral branku, protáhl se ven i pes a kousnul mě do stehna,“ řekla Deníku už s úsměvem starostka Vilémova Lenka Homolková. Zvíře se na ni „podepsalo“ třemi zuby. V pondělí musí na převaz a z preventivních důvodů ji lékař předepsal antibiotika.