Cesty, jak pomoci hlavně živnostníkům v době nouzového stavu, hledá například Ždírec nad Doubravou. „Do rady jsme připravili návrh na odpuštění nájemného a služeb za tento kvartál pro podnikatele a živnostníky, kteří mají v pronájmu objekty patřící pod město Ždírec. O konkrétních částkách se bude teprve jednat,“ informoval starosta Ždírce Bohumír Nikl s tím, že se snaží s živnostníky řešit přímo, co by konkrétně potřebovali.

Stejné je to i v Havlíčkově Brodě. „Je to téma, o kterém se budeme bavit. Úlevy plánujeme, ale v jakém rozsahu budou, zatím nejsem schopný říct. Předběžně jsme se domluvili na tom, že nebudeme pokutovat zpoždění platby nájmu. Stačí nám, když vše uhradí do konce září,“ brodský starosta Jan Tecl.

Nechat vařit majitele restaurací

O tom, jak pomoci podnikatelům a v jaké formě, bude jednat na svém nejbližším zasedání i rada města Přibyslav. Na městském úřadě už některé návrhy, jak situaci živnostníkům ulehčit, padly. „Jeden z návrhů byl například přestat vařit ve školní jídelně pro důchodce a další strávníky, a tuto možnost přenechat majitelům restaurací v Přibyslavi. Jenže jak se ukázalo, tento návrh by zřejmě narazil na různá hygienická opatření, takže jsme od něho ustoupili,“ informoval místostarosta města Michael Omes.

Také Chotěbořští mají podnikatele jako téma na příští radě. „Připravujeme na zasedání rady materiál o prominutí nájemného těm, kteří podnikají v našich prostorách a nějakým způsobem se jich dotkla vládní opatření,“ starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Představu, jak pomoci živnostníkům, má i radnice v Golčově Jeníkově. Podle starosty Pavla Kopeckého je ve městě asi pět nebo šest provozoven, kterých by se to týkalo. „Jak to ale bude vypadat konkrétně, záleží na další komunikaci. Moje představa je odpustit polovinu nájemného živnostníkům, kteří mají provozovnu otevřenou a celý nájem těm, co museli úplně zavřít,“ doplnil starosta Jeníkova Pavel Kopecký.

Deset procent nájmu

To Světlá nad Sázavou podnikatelům pomáhá už nyní. Podnikatelé platí jen deset procent obvyklého nájmu. „Lidem, kteří mají prostory pronajaté od nás, jsme snížili nájemné o devadesát procent. Samozřejmě, když budou potřebovat pomoci, budeme se snažit jim vyjít vstříc,“ potvrdil místostarosta města Josef Hnik.

Žádné zvláštní úlevy nebo finanční pomoc pro živnostníky jako jediná nechystá Ledeč nad Sázavou. „Živnostníci, kteří v Ledči podnikají, to činí v soukromých prostorách, které nepatří městu,“ vysvětlil starosta Zdeněk Tůma. Jak dodal, zatím se ani nikdo z ledečských živnostníků neobrátil na radnici s žádostí o nějakou pomoc, například finanční nebo v podobě prominutí městských poplatků z důvodů nouze.