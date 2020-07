„Paní doktorka se na nás obrátila, že nemá dostatek finančních prostředků na opravu rentgenového zařízení. Domluvili jsme se proto, že jí pomůžeme,“ vysvětlil důvod daru předseda Svazku obcí Podoubraví Václav Venhauer.

Šek na 295 548 korun jí tak spolu s dalšími starosty členských obcí předal na poslední valné hromadě svazku. „Chtěla bych vše moc poděkovat za pomoc a především zachování dostupnosti péče pro pacienty z Podoubraví,“ řekla lékařka Zvancigerová.

Právě díky daru podoubravských starostů mohl rentgen v Chotěboři zůstat. To ocení především pacienti, protože jde o jediné zařízení na Chotěbořsku. Kdyby se ho opravit nepodařilo, museli by jezdit až do Havlíčkova Brodu.

Jde už o druhý společný příspěvek na lékařskou péči. Předloni totiž zástupci Svazku obcí Podoubraví podpořili nákup ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci Sylvie Špitálníkové. Ten vyšel na více než půl milionu korun.