Přibyslav – Policejním výslechem, obviněním z pomluvy a zneužití pravomoci skončil článek, který napsal starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS) do obecního zpravodaje. Město Přibyslav se prostřednictvím advokáta obrátilo na nejvyššího státního zástupce a žádá ochranu svobody projevu a respektování tiskového zákona.

Martin Kamarád | Foto: Ivo Havlík

„Ano, mohu potvrdit, že jsem byl vyslýchán kriminální policií jako podezřelý, přičemž důvodem je můj článek do červencového vydání Přibyslavského občasníku.“ komentoval celou věc starosta Martin Kamarád. A dodal: „Fakticky jsem v situaci, kdy neúspěšný kandidát v obecních volbách vede politický boj prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Nemusím říkat, že to člověku na chuti do práce nepřidá, když na něj už i kvůli článku nastoupí kriminálka.“