Obec hostinec odkoupila letos v lednu od bývalého majitele, protože v Dolním Městě žádný kulturní dům není a jeho stavba by trvala léta. V současné době má obecní úřad hotovou studii úprav, nechal v hostinci provést odborný průzkum a začíná pracovat na projektové dokumentaci.

„Projekt bude komplexní a bude obsahovat nejen nové parkovací plochy a rekonstrukci samotného objektu bývalého hostince, ale zároveň zde budou řešeny i prostory ve dvoře včetně stávající stodoly,“ informoval o úpravách obyvatele Dolního Města starosta Pavel Chlád.

Cílem celé akce je vytvoření příjemného místa pro setkávání obyvatel obce. Dům bude multifunkční, umožní pořádání různých společenských akcí a bude důstojným obecním kulturním centrem. „Zároveň hodláme zachovat genius loci objektu,“ zdůraznil starosta s tím, že by vedení obce rádo uskutečnilo stavbu co nejdřív, ale už teď je jasné že to bude úkol pro nové zastupitele.

Přestavba hostince bude drahá a časově náročná. „A samozřejmě je zde opět velká neznámá – možnost získání dotací. A také je jasné, že projektová činnost včetně získání stavebního povolení také nějaký čas zabere,“ podotkl starosta.

Že taková investiční akce stojí čas, nervy a peníze, to potvrzují i zkušenosti odjinud. Například městys Vilémov se rozhodl také přestavět starou hospodu na kulturní dům. Rozhodnutím statika bylo ale třeba většinu budovy zbourat. Následná výstavba kulturního domu přišla na víc než 20 milionů a městys si na pokrytí výdajů vzal i půjčku.