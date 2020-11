Nutnost úprav souvisí podle Ředitelství silnic a dálnic Jihlava a města Havlíčkův Brod se zprovozněním nového jihovýchodního obchvatu. Tím se výrazně zvýší počet aut co po severovýchodním obchvatu projedou. „Nejhorší problém by nastal v úseku mezi Chotěbořskou a Masarykovou ulicí,“ vysvětlil starosta města Jan Tecl a dodal:

„Jsem řidič a ten úsek znám. Proto plány Ředitelství silnic a dálnic vítám. Provoz je v těch místech už dneska někdy tak hustý, že se odtud nedá vyjet.“ Podle Tecla až by se otevřel jihovýchodní obchvat nedalo by se tím místem projet vůbec.

Ředitelství silnic a dálnic Jihlava přišlo s velkým projektem. Zastupitelé v Brodě už kvůli tomu schválili změnu územního plánu. Tam, kde starý obchvat směřuje na křižovatku s Chotěbořskou ulicí, chtějí silničáři stavět víc než 400 metrů dlouhý most. „Most bude na deseti pilířích a překlene celé údolí,“ upřesnila ředitelka Marie Tesařová.

Součástí stavby je i nová křižovatka. Ovšem reálně kopat se hned tak nezačne. V roce 2021 posoudí investici ministerstvo dopravy. Pak musí být geologický průzkum. Odborníci posoudí i vliv stavby na životní prostředí. „Za ideálního stavu by bylo možné začít s projektem a zahájením stavby až v roce 2028,“ upřesnila Tesařová.

Takové stavby se děsí někteří obyvatelé Výšiny, například Hana Novotná. „Na Výšině je už dneska zmatků dost. Parkovat není kde, všude hluk a ještě tady postaví most,“ posteskla si paní Hana.

Podle starosty Jana Tecla je to ale velký omyl a špatná informace. „Stavba mostu k sídlišti Výšina vůbec nedojde. Půjde mimo městskou zástavbu. Celá stavba je plánovaná hlavně do lokality u Cihláře a kolem Technických služeb,“ vysvětlil Tecl s tím, že díky stavbě mostu a odklonu dopravy si naopak obyvatelé Výšiny od hluku oddechnou.

Někteří obyvatelé Brodu jsou ale skeptičtí. „Já si radši počkám, jak to dopadne. Doprava v Brodě je kapitola sama pro sebe,“ poznamenal profesionální řidič Josef Kubát.

Jediné, o co obyvatelé Výšiny kvůli stavbě přijdou je asi stovka garáží poblíž areálu Technických služeb. To například podle radní Ivany Mojžyškové není nejlepší řešení.

Podle zastupitele Milana Plodíka je naopak úprava severovýchodního obchvatu velké plus. „Já vítám všechno, co zklidní dopravu ve městě. Starý obchvat byl, jak jsem slyšel od ředitelky Tesařové, postavený od začátku špatně, už proto, že vedl přes sídliště. Po úpravách se tam situace změní. Navíc to město nebude muset zaplatit,“ zdůraznil Plodík.

To potvrdil i starosta Jan Tecl. Stavbu hradí prakticky celou Ředitelství silnic a dálnic. Brodský severovýchodní obchvat byl otevřen v roce 2003. „Tehdy se ale nemyslelo na budoucnost,“ komentuje pravidelně jeho stavbu Marie Tesařová.