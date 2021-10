Na cyklostezku, která spojí Studenec a Údavy, místní části Ždírce nad Doubravou, si cyklisté i chodci ještě počkají. Radnice ve Ždírci má zatím jen projekt.

Ze Ždírce do Údav vede dopravně vytížená silnice číslo 37 směrem na Trhovou Kamenici. Díky cyklostezce by se pěší i cyklisté mohli silnici bezpečně vyhnout. Stejně jako je to v současné době na cyklostezce ze Ždírce do Krucemburku. „Moc by mě zajímalo, kdy ta cyklostezka bude. Jet po silnici do Údav není s ohledem na provoz nic příjemného,“ poznamenal jeden z místních, Zdeněk Smejkal.