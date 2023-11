/VIDEO/ Koncem listopadu zmizí z mapy uzavírek na Havlíčkobrodsku jedna z nejdelších, a to u Přibyslavi. První řidiči se po novém mostě přes Sázavu projedou už v pondělí 20. listopadu. Obyvatelé Přibyslavi se zase dostanou bezpečně až na hráz Jablonecké nádrže po novém chodníku.

Stavební práce u Přibyslavi finišují. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak upřesnil Deníku místostarosta Přibyslavi Michael Omes, je to na základě dohody o předčasném užívání stavby, kterou 1. listopadu projednala městská rada.

Jedná se vlastně o dva mosty. Jeden velký přes řeku Sázavu a druhý menší nad výpustí z Jablonecké nádrže. Kraj Vysočina za jejich přestavbu zaplatí přes šedesát milionů korun. „Na stavbě se podílelo město společně s Krajem Vysočina,“ doplnil Omes. Informaci potvrdila i mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. „Oba opravované mosty u Přibyslavi na silnici druhé třídy 350 budou uvedeny pro předčasného užívání nejdéle do 21. listopadu letošního roku,“ sdělila.

VIDEO: Nový most přes řeku Sázavu u Přibyslavi bude jiný, bez pilíře

Práce na mostě prováděla firma Colas. Do demolice se pustila společnost MDS Solution z Vysokého Mýta. Na pomoc si vzala speciální techniku. „Budovatelé mostů finišují. O víkendu se v přesně zorganizovaném režimu na stavbě pohybovala nákladní auta, cisterny, finišery neboli asfaltovačky a těžké motorové válce. To je jiná liga,“ pochvaloval si přibyslavský kronikář Ivo Havlík.

Samo město Přibyslav zajistilo stavbu dlouhého chodníku přímo za novým mostem přes Sázavu. „Jeho cílem je zvýšit bezpečnost lidí, kteří chodí na procházku podél Jablonecké nádrže směrem ke Dvorku a Dolní Jablonné. Chodník povede až na hráz,“ upřesnil starosta Martin Kamarád.

Uzavírka u Přibyslavi Řidiče čekaly náročné objížďky, obce kolem Přibyslavi zase dopravní zátěž. Zajely si hlavně kamiony a nákladní auta. Pro auta nad dvanáct tun vedla objízdná trasa přes Přibyslav, Stříbrné Hory, Pohled, Krátkou Ves, Českou Bělou, Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Chotěboř, Novou Ves u Chotěboře, Borek, Kraborovice, Vilémov, Golčův Jeníkov, Kámen, Radostín, Havlíčkův Brod. Objízdná trasa pro auta do dvanácti tun vedla přes Přibyslav.

Konkrétně nový chodník na hráz obyvatelé Přibyslavi vítají. Cesta k nádrži dřív nebyla bezpečná. V okolí Jablonecké nádrže bylo stále živo. Lidé z Přibyslavi tam chodí na procházky.

Silnici využívají obyvatelé Dolní Jablonné a Dvorku, kteří tudy chodí do Přibyslavi do práce nebo na nákup. Kdo se chtěl silnici vyhnout, šplhal po strmé stezce do kopce a cestu si krátil kolem Jablonecké nádrže. „Jenže v zimě nebo když pršelo, byla stezka do svahu mokrá, plná kořenů. Stačilo špatně šlápnout a hrozilo, že se skutálíte až na silnici,“ poznamenal Josef Brabec, který místem chodí pravidelně na procházky.

VIDEO: Most přes Sázavu u Přibyslavi zmizel, místní si bourání nenechali ujít

Stavba řešila i zpevnění skalního svahu u Jablonecké nádrže a úpravu křižovatky na Dolní Jablonnou a Dvorek. Práce si vyžádaly úplnou uzavírku silnice, která trvala skoro rok. „V úseku dlouhém skoro půl kilometru šlo o úplnou demolici a následnou výstavbou jednoho mostu přes řeku Sázavu, který byl ve špatném stavu,“ upřesnila za Kraj Vysočina při začátku stavby Eva Neuwirthová.

Otevření silnice přes most znamená úlevu pro obyvatele místních částí Dvorek a Uhry. Přesto že byl přes obě obce platil zákaz vjezdu, stěžovali si obyvatelé, že někteří řidiči nadaní místní znalostí zákaz nerespektovali.

Video: stavební práce u Přibyslavi finišují.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

V případě druhého mostu šlo podle Neuwirthové pouze o opravu spodní stavby a novou nosnou konstrukci. V době rekonstrukce mohli lidé využít provizorní vyvýšený chodník u čističky odpadních vod i dočasně vybudovanou lávku přes Sázavu.

Stavební práce vyjdou celkově na více než třiašedesát milionů korun, téměř vše zaplatí kraj.