Na redakci Havlíčkobrodského deníku se obrátila Michaela Ševčíková z Libice nad Doubravou, která měla pochybnosti o vydaných povolení stavby truhlárny vznikající v libické průmyslové zóně. „Územní plán průmyslové zóny byl schválený už v roce 1996 a platí dodnes. Staví se na základě stavebního povolení, který vydal stavební úřad v Chotěboři a následně potvrdil krajský úřad. Veškeré stavební náležitosti byly splněny,“ reagoval starosta městyse Václav Venhauer.

„Byla zpracována i SEA (posouzení vlivů na životní prostředí, pozn. red.), která vyšla ve všech případech kladně. Staví tam soukromý majitel, který podával žádost o pozemek v roce 2017. Vydání stavebního povolení trvalo kvůli stížnostem dva roky. Se stavbou totiž nesouhlasilo sedm lidí. O splnění všech podmínek rozhodl krajský úřad 29. dubna tohoto roku,“ informoval Venhauer.

Samotná stavba budoucí truhlárny začala v sobotu 29. června. „Začít kopat se mělo až po dodržení výsadby liniové zeleně, která má chránit nás občany, kteří to máme hned za domem,“ ohradila se Ševčíková. „Navrhla jsem, že si na svém pozemku uděláme výsadbu zeleně sami, ale ať nám to obec proplatí, když toto dopustila,“ dodala.

Výstavba liniové zeleně bude podle slov starosty řešena až po dobudování bezprašné silnice. „V současné době výsadba liniové zeleně a stavba truhlárny nemá vliv na hluk u nemovitosti paní Ševčíkové. Na jejich pozemku se nachází vzrostlé keře lískových ořechů, které oddělují jejich nemovitost od průmyslové zóny. Nicméně chci podotknou, že po dokončení obslužné komunikace budou všichni vlastníci dotčených nemovitostí osloveni, a to z důvodu zjištění jejich požadavků na druh výsadby zeleně,“ ohradil se Venhauer.

Liniová zeleň ale není to jediné, co jedné z obyvatelek Sokolovecké ulici vadí. „Mám dvě malé děti v ještě neškolkovém věku, které si přes hluk stavebních strojů ani nemohly v horku, které v tu dobu panovalo, odpočinout. Ze strany dělníků docházelo k ignoraci až k výsměchu našich proseb, aby bylo kopáno alespoň v pracovní dny,“ rozhorčila se Ševčíková.

Naopak Lence Šťastné, jež také v této ulici bydlí, hluk související se stavbou nevadil. „Nám stavba vůbec nevadí. Na vesnici člověk holt musí s nějakým hlukem počítat a zrovna bagr tak hlasitý nebyl. Myslím si, že se staví na správném místě a obec takto podporuje podnikání,“ oponovala rovněž maminka malých dětí.

Vyhlášku, která by omezovala hlučné práce o víkendu, prý Libice nemá. V tomto ohledu stavební dělníci zákon dodrželi. „Byl by problém, kdyby pracovali v době nočního klidu, tedy před šestou hodinou ráno nebo po desáté večer. Toto však neporušili,“ vysvětlil Venhauer.

V souvislosti se stavbou do Libice zamířili i kontroloři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě, kteří toto úterý prověřovali zahrnutí kořenového systému sedmi topolů vybagrovanou zeminou. „Se subjektem bylo domluveno, že maximálně do čtrnácti dnů zeminu od topolů odstraní a uvede do původního stavu. Stane-li se tak, nebude ČIŽP považovat toto jednání za přestupek a nebude zahajovat další řízení,“ prozradila zástupkyně tiskové mluvčí ČIŽP Jana Jandová.

V průmyslové zóně zbývá ještě zhruba tři tisíce metrů čtverečních volného místa. „Počítáme ještě se dvěma stavbami. Momentálně se nám přihlásil jeden zájemce, který by tam rád vybudoval autoservis. Poté v zóně zbude plocha o zhruba patnácti set metrech čtverečních,“ nastínil Venhauer.

„Jestli chceme, aby tady lidé měli práci, tak musíme podporovat živnostníky. Dnes je prioritou, aby obce žily a byla v nich zaměstnanost. Já rozhodně nebudu lidem, kteří u nás chtějí podnikat, bránit,“ podotkl starosta.

Zaměření firem, které v libické průmyslové zóně vzniknou, limitované není. „Nabízíme pozemky, zájemce přijde, předloží svůj záměr zastupitelstvu a to prodej buď schválí, nebo ne. Samozřejmě záleží i na povolení hygieny a dalších úřadů, protože ležíme v chráněné krajinné oblasti,“ popsal postup schvalování nových podnikatelů Venhauer.