Původní přání obce a silničářů, aby stavba byla rozdělená na etapy neprošel. „Lidé z vesnice se musejí dostat k lékaři, děti od nového školního roku do škol, jak od nás tak i k nám. Chtělo by to dělat na etapy, jak bylo plánováno a tím pádem by byl lepší průjezd pro autobusy, ale i jiné,“ napsal ke stavbě starosta. Uzavírky a objížďky spojené se stavbou vyřizuje městský úřad v Havlíčkově Brodě, odbor dopravy. Podle dopisu Jiřího Bárty referenta úseku dopravy zařídit uzavírky po etapách nebylo možné. „Městský úřad Havlíčkův Brod požadavek zvážil, ale rozhodl se nevyhovět. Z důvodu již probíhajících uzavírek na objízdných trasách. V obci Rozsochatec je i železniční zastávka a dopravní obslužnost obce lze tedy zajistit i tímto druhem dopravy,“ odpověděl obci úřad.

Dlouhá objížďka

Objížďka přes šestadvacet kilometrů se některým řidičům samozřejmě nelíbí. „Nevím co je to za módu kvůli opravám zavírat celou silnici. U nás na Lidické, teď u Chotěboře. Najezdíte kilometry,“ postěžoval si Zdeněk Rasocha z Havlíčkova Brodu, který v Chotěboři pracuje.

Silnici čeká kompletní rekonstrukce. „Součástí stavby je i rekonstrukce mostu přes potok směrem od Dolní Krupé, který tím pádem dostane úplně nový mostní svršek,“ řekl Deníku Tomáš Mátl technickosprávní náměstek krajských silničářů. Opravovaný úsek silnice měří přes dva kilometry a odborný zásah už potřebuje. Asfalt je místy rozbitý, popraskaný, na kraji i uprostřed vozovky, někde chybí krajnice.

Po celou dobu stavby se obyvatelé obce musejí smířit s omezením. V současné době pracují dělníci firmy Porr na mostě přes Břevnický potok. Protože je obec pro dopravu uzavřená, obyvatelé kolem silnice si nyní užívají klid, který tu, jak řekli Deníku, dlouho nebyl. Ale jinak se jim úplná uzavírka moc nelíbí. Po celou dobu stavby je průjezd obcí pro cizí řidiče zapovězený. „Průjezd obcí pro místní občany je na občanské průkazy. Objízdná trasa pro cesty z obce je prozatím směrem na Čachotín a na Kojetín,“ oznámil obecní úřad.

Objížďka u Rozsochatce Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena z Dolní Krupé po silnici II/344 do Havlíčkova Brodu na křižovatku se silnicí I/38, zde vlevo směrem na okružní křižovatku silnic I/38 x II/150 x I/34, zde odbočit na silnici I/34 a pokračovat do České Bělé na křižovatku silnic I/34 x III/3509, zde sjet na III/3509 a následně na křižovatku silnic III/3509 x II/351 odbočit doprava na silnici II/351 a jet do Chotěboře a to obousměrně.

Délka objížďky je asi 26,2 kilometry. Zdroj: Městský úřad Havlíčkův Brod odbor dopravy

Stavba průtahu znamená objížďky a omezení nejen pro řidiče, které čeká objížďka v délce přes 26 kilometrů, ale i pro cestující linkovými autobusy. Ty pojedou na trase od Chotěboře přes Českou Bělou a Kojetín se zajížďkou do Dolní Krupé, podobně od Havlíčkova Brodu. Podle informací městského úřadu v Havlíčkově Brodě je ale nutné na objížďky změnit typy autobusů kvůli cestě přes železniční přejezd u zámku. „Z důvodu stavebního řešení přejezdu na silnici III/34410 není možné tuto komunikaci využít jako objízdnou trasu ve směru z Havlíčkova Brodu pro spoje zajišťované nízkopodlažními autobusy, což je většina spojů na této lince,“ upřesnil odbor dopravy a pozemních komunikací městského úřadu v Havlíčkově Brodě.