Policisté hledají zloděje, který se vloupal do stavební buňky v Podmoklanech na Havlíčkobrodsku. Zloděj si z buňky odnesl několik lahví alkoholu a prázdné sudy.

Do stavební buňky se zatím neznámý zloděj vloupal v neděli 2. července. „Pachatel se do buňky dostal od brzkých ranních hodin do jedné hodiny odpoledne. Odcizil prázdné sudy a několik lahví alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Zloděj napáchal škodu za přibližně sedmnáct tisíc korun. „Místo činu policisté ohledali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání krádeže,“ doplnila policejní mluvčí.