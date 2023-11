Upozornil je na to až reportér Deníku. „Je to špatný, protože spousta lidí, i těch starších, jsou zvyklí, že to v tuhle dobu autobus jezdí. Než bych sháněl něco náhradního, tak budu doma dřív pěšky,“ reagoval například cestující Jaroslav Bláha.

Obdobně na tom byla i žena, která chtěla využít hned první spoj po poledni směrem na Perknov. „Je to problém, když se člověk nemůže spolehnout na to, co je napsáno v jízdním řádu. Naštěstí tady není hodně sněhu, takže půjdu pěšky,“ komentovala situaci Milada Korčáková.

Jít pěšky museli i další cestující. Museli si ale dát pozor, aby po cestě někde neuklouzli. V tutéž dobu mezi polednem a jednou hodinou totiž stávkovali i řidiči sněžných pluhů, kteří po městě odklízejí sníh.