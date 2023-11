Dlouho to vypadalo, že přímo v Jihlavě bude stávkovat jen kuchyně základní školy Evžena Rošického. V pondělí dvacátého listopadu už bylo jasné, že děti oběd nedostanou ani v jídelnách na základní škole T. G. Masaryka, na základní škole Otokara Březiny a úplně zavřená zůstane mateřská škola Romana Havelky. Podle Bobka je to pochopitelné, v jídelnách je stávající stav jasně neudržitelný.

Některým školám poslal materiály, ony stávkovat chtěly, ale zatím se nenahlásily. „Samozřejmě může nastat i opačná situace, nahlásí mě, že jsou ve stávce a nemusí to v konečné fázi tak být,“ dodal předseda odborářů.

Ten uvedl alespoň průběžné počty škol, které se ke stávce připojí. Za posledních třicet let nezaznamenal takový zájem o účast ve stávce . „Už včera jsme na Vysočině překonali stovku, oficiálně. Dnešek teprve budu zpracovávat, ale opravdu skutečné počty uvidíme sedmadvacátého listopadu a hlavně poté, až se akce vyhodnotí,“ uvedl Bobek.

Přesný počet škol, ve kterých se jakkoliv zapojí do stávky, zatím není konečný. „Pořád se přihlašují další školy, jen za posledních pár minut přibyly čtyři. A druhá věc je, že nám se školy vůbec nemusí hlásit. Pro ně je důležitá komunikace se zřizovatelem. Bohužel z terénu vím, že někteří zřizovatelé na školy tlačili, aby nestávkovaly,“ vysvětlil ve středu dvaadvacátého listopadu vysočinský předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Josef Bobek.

O dva dny později už jihlavský magistrát informoval o stávce také v jídelnách základní školy Kollárova a Seifertova. K tomu se místo čtyř pedagogů zřejmě zapojí všichni ze základní školy Evžena Rošického, uklízečky a družina na základní škole Seifertova a téměř všichni na základní škole Jungmannova. „Většina zaměstnanců se přidala, vyhlásili jsme ředitelské volno a žáci zůstanou doma. Pár zaměstnanců, kteří se nezapojili, budou vykonávat nepřímou pedagogickou činnost,“ popsala ředitelka Ivana Málková s tím, že rodičům během dne volali třídní učitelé a na webových stránkách škola vše vysvětlila.

Stávkovat se bude také v Třebíči. Zavřená bude například základní škola Týnská, která má jednadvacet tříd. Výuku částečně omezí i na třebíčské ZŠ TGM. Pro děti z prvního stupně zajistí škola program, ty z druhého budou mít besedu. „Tam jim vysvětlíme, proč se stávkuje a z čeho se vlastně školství financuje. Aby si uvědomily, že jejich rodiče platí daně, a když žák něco zničí, vlastně to nepřímo zaplatí jeho rodiče,“ vysvětlil ředitel Martin Hlávka.

Z mateřských škol budou stávkovat Kaštánek, Cyrilometodějská, U Obůrky a částečně také Duha. „Zavřeme kompletně. Rodiče už jsme na to upozornili, jejich reakce byla chápavá. Někteří dokonce nabídli, že mohou pohlídat děti těm rodičům, kterým by uzavření školky mohlo způsobit nějaké komplikace,“ uvedla ředitelka Kaštánku Simona Kohoutová.

Napříč Vysočinou se zapojí do stávky řada zaměstnanců dalších škol, vyučovat ani vařit nebude například ani základní škola v Třešti.

Do největší stávky za posledních deset let se mohou zapojit i střední školy. Kraj Vysočina jich zřizuje pětačtyřicet, k pondělnímu datu jich nechtělo stávkovat jednadvacet, tedy necelá polovina. V devíti se hovořilo o protestu jednotlivců, které neovlivní chod školy. V patnácti, tedy třetině škol, pak hejtmanství počítá se stávkou s různými dopady – jde o uzavření školy, jídelny nebo domova mládeže. „Informace za střední školy je z pohledu regionálního dopadu pouze dílčí a týká se většinou větších měst, kde mají školy sídla,“ upozornila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

K situaci se pro Deník vyjádřil krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. „Mám pochopení pro nespokojenost na školách, kdy se ukazuje nejasnost v jejich financování ze strany ministerstva. Osobně však nepovažuji stávku za vhodný projev nesouhlasu, neboť přináší určitá omezení pro ostatní,“ řekl.

Cílem výstražné stávky na školách je dostat do oboru více peněz pro učitele i další zaměstnance. Pod kritikou je i nekoncepčnost.

Rodiče dětí stávce příliš nerozumí, někteří ji považují za zbytečnou. „Kdyby chtěli učitelé něčeho dosáhnout, tak ať stávkují aspoň týden. Na ten jeden den si každý rodič hlídání nějak zařídí a nikoho se to nedotkne. Příliš povyku pro nic,“ mávla rukou mladá maminka Jitka z menší obce na Jihlavsku. Příjmení zveřejnit nechtěla, redakce ho však zná.

Jiní se zlobí a nadávají, že učitelé mají dost peněz. Proto nerozumí tomu, o co jim jde. „Doufám, že i většina rodičů chápe, že nedostatečné zafinancování kapitoly školství postihne především jejich děti, a to v mnoha oblastech. V žádném případě to není o platech, i když u nepedagogických pracovníků je určitě i toto důležité,“ uzavřel Bobek.

Podle médií a odborářů se měli do stávky zapojit také dopravci, to však například jihlavský ICOM transport odmítl. „Stávkovat jsme měli v době, kdy politici navyšováním výdajů upláceli své voliče. Nyní se stávkuje pouze tam, kde management neumí hospodařit. Mrzí nás, že jsou to nemocnice a školy, i když ne všechny, či státní organizace,“ komentovala předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář