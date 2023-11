Školské odbory se tento týden rozhodly, že 27. listopadu se uskuteční celodenní výstražná stávka základních, středních i mateřských škol. Hodinová stávka by podle nich nebyla dostatečná. Na Vysočině to zatím na bouřlivý protest nevypadá. Na Havlíčkobrodsku se školy o celodenním přerušení výuky dosud jasně nerozhodly. Někteří ředitelé dokonce vzkázali, že u nich ve škole se stávkovat nebude, protože rodiče nejsou rukojmí.

Stávkovat, nebo ne? Například Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkův Brod zatím o konkrétním kroku nerozhodla. „Zatím jsme o stávce nejednali, ani ji neplánovali. Odbory v naší škole sice jsou, ale zatím s žádný návrhem nepřišly. Takže nemohu říci, jestli se ke stávce škol koncem listopadu připojíme, nebo ne,“ řekla Deníku Marie Mrázová, zástupkyně ředitele pro praktické vyučování.

Gymnázium v Chotěboři zve budoucí studenty na den otevřených dveří, ale o připojení k celodenní výstražné stávce 27. listopadu zatím nerozhodlo. „Až příští týden 15. listopadu budeme mít pedagogickou radu. Teprve tam se dohodneme, jaké kroky podnikneme. Zatím jasné stanovisko nemám,“ informoval ředitel Vladislav Smejkal.

Podobná situace je i v Ledči nad Sázavou, kde působí společně gymnázium, střední odborná škola a vyšší odborná škola. Podle ředitelky Ivany Vitiskové škola o výstražné stávce nemá zatím žádné informace, takže o připojení nerozhodla a nebude se k podrobnostem vyjadřovat. Naopak Akademie Světlá nad Sázavou už má jasno. „Naše škola se ke stávce nepřipojí,“ sdělil Deníku ředitel Martin Kubín.

Živnostník Miroslav Holcman z Havlíčkova Brodu chápe, že se učitelům nelíbí vládní škrty. „Ty se ale nelíbí nikomu. Stávkovat může půlka republiky. Každý chce, aby se šetřilo, ale ne na něm. V tomhle státě je už dlouho něco špatně, ale stávky to určitě nezmění. Žáky stávka ale určitě potěší, uvítají den bez školy. Většina z nich si už neumí z hlavy ani spočítat v obchodě nákup,“ prohlásil kriticky Holcman.

Základní a mateřské školy

Stávkovat se chystají podle školských odborů i základní školy. Ale například základní škola v Golčově Jeníkově zatím jasné ano neřekla. „Zda budeme koncem listopadu stávkovat, nebo ne, o tom budeme ve škole teprve jednat,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Markéta Moravcová. Na otázku, zda podle jejího názoru stávka na situaci škol něco změní, odpověděla: „Doufám, že ano.“

V základní škole v Habrech stávkovat nebudou. V základní škole Přibyslav o tom vedení školy podle ředitelky Jaroslavy Janů ještě nejednali. Úplně stejnou odpověď dostal Deník i v základní škole Wolkerova v Havlíčkově Brodě.

Školské odbory počítají, že se do stávky zapojí i mateřské školy. To by mohlo na Havlíčkobrodsku zkomplikovat život některým zaměstnaným rodičům. „Je to ještě brzo. Zatím jsme o stávce nejednali,“ konstatovala Štěpánka Sýkorová, ředitelka mateřské školy Korálky Havlíčkův Brod.

V Přibyslavi, v tamní mateřské škole, už zřejmě mají jasno. „Pravděpodobně se ke stávce nepřipojíme. Vzali bychom si rodiče jako rukojmí a s tím nemohu souhlasit. Máme u nás i matky samoživitelky a ty by musely řešit problém, jak se postarat o děti,“ vysvětlila Deníku ředitelka Martina Maloušková.

Podle místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéty Seidlové odboráři ve školství usilují o více peněz pro školství na příští rok a chtějí, aby s nimi ministr školství Mikuláš Bek ještě jednal. Bude záležet na tom, jestli se do stávky zapojí celá škola, nebo jenom někteří zaměstnanci. Pak je na řediteli, jak zajistí provoz. Odborům se nelíbí vládní škrty. Už dříve kritizovaly i to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků.

