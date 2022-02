Obyvatelé Brodu mohou svoje stížnosti na samotnou radnici nebo organizace, které patří pod správu města, oznámit prostřednictvím systému Nenechte to být, na městských webových stránkách. Stačí vyplnit příslušný formulář. Údaje jsou důvěrné. Stížnost lze i nahrát na hlasovou schránku.

Třeba účetní Marie Smíšková z Havlíčkova Brodu se zatím nikdy nedostala do situace, že by chtěla takovou linku využít. „Zatím jsem se nesetkala s ničím, co bych chtěla anonymně oznámit. Když se mi něco nelíbí, tak radši volám a stěžuji si přímo. K takovým schránkám moc důvěru nemám,“ poznamenala.

Podle místostarosty Zbyňka Stejskala se obyvatelé Brodu na jednotlivé radní opravdu obracejí se stížnostmi, ale spíš telefonem nebo osobním mailem. „Já mám na starosti odpady a Technické služby. Lidé mi volají že se jim něco nelíbí a že něco chtějí změnit. Například opravu schůdků na hrázi rybníka Cihlář. S nějakým velkým případem, třeba stížností na korupci jsem se ale nesetkal,“ upřesnil.