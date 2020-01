Pokud se vedení Štoků podaří získat dotaci na stavbu multifunkční budovy, bude obecní úřad, knihovna i pošta sídlit pod jednou střechou. Své zázemí v ní najdou i štocké spolky.

Obecní úřad Štoky.Ilustrační foto. | Foto: Deník/Filip Brož

Jak bude budova vypadat, se vedení městyse dozví za měsíc. Tou dobou už bude mít v rukou hotovou studii. „Uvidíme, co se do budovy všechno vejde. Chceme ten prostor samozřejmě využít co nejvíc,“ informovala místostarostka Štoků Lenka Vodičková