Podle ledečského historika Otakara Kubáta, který tunel nazval stodvacetiletým starcem, je už za pět minut dvanáct. „Tunel byl v zoufalém technickém stavu, proto bylo nutné na trati snížit rychlost průjezdu vlaků na třicet kilometrů za hodinu,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová. S rekonstrukcí tunelu je spojena dlouhodobá výluka. Ta první skončí letos v prosinci, druhá potrvá příští rok od března do konce léta. Na opravách se podílejí dvě velké stavební firmy, jedna z Brna a druhá z Českých Budějovic.

„Železniční trať číslo 212 vedoucí z Čerčan přes Kácov do Světlé vede kaňonovitým údolím řeky Sázavy. Říká se jí Posázavský Pacifik. Jedná se o soubor množství umělých staveb, jako jsou tunely, mosty, propustky, náspy, které na sebe těsně navazují a tvoří tak unikátní technické dílo,“ popsal trať Otakar Kubát. Tunel Podhradský, který slaví letos 120 let, měří 251 metrů a je nejdelší na trati. Tunel byl podle Kubáta ražený ve složitém geologickém území a nutně žádá rekonstrukci, hlavně kvůli bezpečnosti provozu.

Během obou výluk se podle informací Správy železnic opraví zděné ostění dvou tunelových pasů. Dělníci doplní nové ostění v dosud neobezděných místech a navýší počet výklenků. Rekonstrukcí projdou i portálové zdi a římsy. Svah před vjezdovým portálem se zajistí sítěmi a kotvami. V celém tunelu se také obnoví železniční spodek a vymění železniční svršek. Nově zde bude zřízena takzvaná bezstyková kolej.

Trať Posázavského pacifiku se měla rušit

Letošní etapa rekonstrukce je podle mluvčí Správy železnic určena k sanaci stávajících částí tunelu, současně s tím se uskuteční některé přípravné práce na druhou etapu. Dělníci také letos opraví propustky a zajistí svah u tunelu proti sesuvu. Zbytek prací se uskuteční příští rok.

„Po dobu výluky jsou všechny vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Od 12. září platí upravený výlukový jízdní řád. V období od 29. září do 11. prosince je u všech spojů náhradní dopravy vyloučena přeprava jízdních kol,“ informují na svém webu České dráhy. Na stavu tunelu Podhradský se podle ledečských pamětníků podepsal fakt, že trať Posázavského pacifiku se v minulosti měla rušit, takže do jejích oprav se investovalo jen málo. To že trať zůstala pro obdivovatele vláčků nakonec zachována, vděčí Ministerstvu obrany, které trať označilo za strategickou a zrušení zabránilo.

„Takový tunel má i svoji kroniku a samozřejmě i z té se čerpalo při přípravě rekonstrukce. Rozsáhlé průzkumy tu proběhly v roce 2015. Tak se také zjistilo, že tu zlobí neobezděné části, že v roce 1982 byla provedena kompletní výměna železničního svršku, 1983 spárování zdiva, v roce 1992 tu vykolejil vlak kvůli zalednění kolejnic,“ nahlédl do historie tunelu Otakar Kubát .

Zvláštnosti tunelu Podhradský

Tunelová trouba je opatřena ostěním vyzděným z lomového kamene – šedá rula – na cementovou maltu. Maximální výška nadloží tunelu se pohybuje okolo 43 metry. Tunel má celkem 22 pasů a vjezdový i výjezdový portálový pás. Kromě obezděných částí jsou v tunelu dva úseky neobezděné, s ponechanou rostlou skálou. Délka neobezděných úseků je 20 metrů a 38 metrů. V tunelu se nacházejí čtyři páry vstřícných výklenků ve vzdálenosti asi 50 metrů. Ostění tunelu Podhradského bylo, s ohledem na vlastnosti horninového masivu, navrženo ze čtyř typů tuhého ostění a pravděpodobně bez izolace. Světlá výška tunelu se pohybuje okolo 5,65 m a šířka okolo 5,50 m, světlý profi l tunelu s ostěním má cca 26,5 m2. Odvodnění obezdívky zabezpečují odvodňovací otvory ve zdivu. V ose tunelu je vybudována středová kamenná tunelová stoka profi lu cca 40/40 cm. Zdivo portálů je z lomového kamene, portálové věnce jsou z pískovcových kvádrů.



Zdroj: Otakar Kubát z drážní dokumentace