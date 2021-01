Stoletý ocelový most přes řeku Sázavu u Havlíčkova Brodu nedaleko Perknova je už pro chodce i cyklisty bezpečnější.

Město nechalo opravit mostní lávku, boky po obou stranách kryje vysoký plot z pletiva.

„Most už pořádnou opravu dlouho potřeboval. Mohl by se stát dokonce zajímavou technickou památkou,“ navrhla Jaroslava Kohoutová, předsedkyně Klubu českých turistů Havlíčkův Brod. Právě turisté a cyklisté most na místě už dávno zaniklé železniční vlečky na západním okraji Havlíčkova Brodu často využívali.

Historie mostu



Unikátní ocelový most přes Sázavu u Perknova je na místě bývalé železniční vlečky.



Starý je zhruba sto let.



Zprovozněn byl v době výstavby budov Psychiatrické nemocnice



Sloužil k dopravě materiálu na stavbu. Po otevření nemocnice i k zásobování skladů, kotelny a kuchyně



Přestal se používat v roce 1962. Od té doby chátral, sloužil jen turistům



Základní oprava mostu se uskutečnila v roce 2020



Zdroj: Město Havlíčkův Brod a Muzeum Vysočiny

Špatný stav mostní konstrukce jim dělal starosti. Podle Kohoutové bylo jen otázkou času, kdy přechod přes most začne být nebezpečný.

„Most u Perknova je opravdu unikát. Do budoucna bychom ho chtěli nějakým způsobem využít. Jenže by potřeboval kompletní opravu,“ konstatoval brodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Jak ale dodal, v současné složité koronavirové situaci na opravy stoletého mostu město nemá peníze. Proto nechala radnice provést na mostě aspoň základní opravy. Vyměnit hlavně prohnilé pražce a nahradit je bezpečným pozinkovaným roštem. Nízké zábradlí zabezpečili hustým pletivem.

Podle Michala Kampa, ředitele Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, je ocelový most u Perkova skutečně zajímavý a má toho už hodně za sebou. Most začal vznikat zhruba před sto lety.

V roce 1920 v době, kdy se v tehdejším Německém Brodě stavěla budova Psychiatrické nemocnice. „Na stavbu bylo potřeba vozit materiál. Jenže nákladní auta tehdy nebyla. Proto vznikla tato jednoduchá železniční vlečka a ocelový most byl její součástí,“ vysvětlil Kamp.

Po dostavbě Psychiatrické nemocnice ale most a vlečka podle Michala Kampa sloužily ještě nějakou dobu dál. „Především k dopravě uhlí do kotelny a k zásobování skladů,“ upřesnil ředitel muzea. Vlečka byla v provozu i v době druhé světové války, kdy si Němci v areálu Psychiatrické nemocnice zřídili lazaret. K zásadní změně došlo podle Kampa v roce 1962. Tehdy se most přestal používat, zanikla i železniční vlečka.

Unikátní konstrukce se může stát technickou památkou

Koleje zmizely, na most se zapomnělo. Využívali ho hlavně turisté a místní obyvatelé k cestě do nedalekého Perknova.Skutečnost, že most upadl v zapomnění, to bylo podle místostarosty Zbyňka Stejskala možná jeho štěstí.

„K mostu se nikdo nehlásil, unikl pozornosti vandalů. Když jsme se o něj začali zajímat, ukázalo se, že vlastně nikomu nepatří. Že je to v podstatě věc nalezená. Tak jsme se ho ujali,“ zmínil místostarosta zajímavou skutečnost.