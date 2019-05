Vysočina - Byla to neděle jako každá jiná, v kalendáři stálo datum 22. května roku 1808. Místní mířili do kostela. A najednou se z nebe začaly sypat meteority. Déšť trval několik minut a při němž na zem dopadly stovky kamenů. Událost dodnes budí zájem vědců, badatelů i zájemců o dobové kroniky.

Déšť "nebeského kamení" dodnes budí zájem vědců, badatelů i zájemců o dobové kroniky. | Foto: Archiv Astro

A jsou to právě kroniky, kterým vděčíme za to, že dnes víme, co se tehdy ve Stonařově odehrálo. Ve chvíli, kdy se místní chystali na tradiční nedělní mši do kostela, uslyšeli ohlušující ránu připomínající výstřel z děla. Následně měli možnost sledovat téměř 8 minut trvající déšť meteoritů. Na zem dopadlo 200 až 300 kamenů. Svědci události popisovali i náhlou přítomnost zápachu.