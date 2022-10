Ždírec je po dvou závodech v Rakousku a jednom ve Švédsku čtvrtým závodem Stora Enso kde se CLT panely vyrábějí. Společnost Stora za výstavbu dřevozpracující linky zaplatila skoro osmdesát milionů euro, v přepočtu na koruny jsou to asi dvě miliardy. Podle mluvčí Story Nory Strádalové je po tomto efektním stavebním materiálu stále větší poptávka. „CLT panely jsou moderní produkt, který umožňuje přesnou a rychlou výstavbu. Plánovaná roční kapacita zařízení bude po uvedení do plného provozu zhruba sto dvacet tisíc krychlových metrů,“ upřesnila Strádalová.

Pro město Ždírec to znamená nová pracovní místa. Minimálně stovku, což vítá starosta Bohumír Nikl. „Je to pro nás obrovský přínos. Když firma investuje miliardy do rozvoje, je vidět, že má zájem se v našem regionu udržet. Pro nás to ale hlavně znamená, že se do města přistěhují za prací noví obyvatelé a počet lidí ve městě stoupne. To má samozřejmě vliv i na příjem daní od státu. Stoupne zájem o obchod a služby, “ vysvětlil.

Podle ředitele divize EVP Wood Products společnosti Stora Enso Larse Völkela je dřevo stavební materiál budoucnosti a krok vpřed od neekologického betonu.

Na obchvatu Golčova Jeníkova se srazila dvě auta. Přiletěl i vrtulník

Za materiál budoucnosti považuje dřevo také Lukáš Šendera, mistr, který bude v nové hale u nové linky pracovat. „CLT panely jsou přírodní materiál. Dům z CLT panelů postavíte velice rychle. Bydlení v takovém domě je příjemné. Viděli jsme to na stáži v Rakousku,“ konstatoval dřevař.

Domy z CLT panelů ale mají budoucnost také u nás. Žít v moderních ekologických dřevěných domech mohou v budoucnu obyvatelé Přibyslavi a Ždírce nad Doubravou.

Stavbu tam plánuje vedení měst společně s Lesním družstvem obcí Přibyslav. Materiál na stavbu, dřevěné CLT desky dodá právě ždírecká dřevařská firma Stora Enso Woods Product. „Výstavba nové linky na křížem lepené takzvané CLT panely je dokončená v areálu Story,“ upřesnil předseda představenstva Lesního družstva Jan Martinec.

Bytů v Přibyslavi je málo. To řekla nedávno Deníku Kristýna Marešová. „Poslední bytovka se postavila před mnoha lety a dneska mají lidé v Přibyslavi problém sehnat bydlení,“ prohlásila.

Zemědělec Hrtús neuspěl: Na obchvat Havlíčkova Brodu vjedou opět stavební stroje

Takže o nájemníky pro ekologické bytovky v Přibyslavi nouze nebude. Zájem je i jinde. „Město by takovou stavbu u nás určitě uvítalo," zdůraznil starosta Ždírce Bohumír Nikl. Podle Jana Martince lesní družstvo plánuje postavit v Přibyslavi dva bytové domy o třech podlažích za areálem družstva. „Jednalo by se o ekologické bydlení v domech postavených místní firmou a hlavně z místního dřeva,“ zdůraznil Martinec.

Jak dodal je zatím projekt ve fázi přípravy s výhledem na lepší ekonomickou situaci.Podle informací Story Enso Woods Product panely ke stavbě domů využívá například Švédsko. Kombinace dřevěné a lepené konstrukce společně s CLT panely je nosnější než to dokáže ocel a beton. Navíc je taková stavba mnohem rychlejší a bezpečnější.

Podle ředitele závodu ve Ždírci Martina Breibse je spuštění nové linky historický moment. „Spojení nové linky se stávající pilou přinese obrovské výhody, co do využití surovin, energie a logistiky. Samozřejmě vytvoří víc než stovku pracovních míst,“ zdůraznil ředitel.

CLT panely jsou materiál budoucnosti a uplatní se jak dodal Breibs nejen při stavbě kanceláří a škol, ale dokonce je možné z nich postavit mrakodrap.„ Domy z CLT panelů se budují jako japonské skládačky origami. Jsou zdravé. Spoří energii a přitom zachovávají dostatek prostoru,“ popsal výhody staveb z CLT panelů například Lukáš Kovařík ze společnosti Futurami.

Zdroj: Štěpánka Saadouni