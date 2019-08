Ždírec nad Doubravou – Ždírecká pobočka dřevozpracující společnosti Stora Enso zvažuje výstavbu závodu na výrobu křížem lepeného dřeva. Díky této novince by se stala teprve čtvrtou firmou v Evropě, která tento stavební materiál vyrábí.

Výrobu CLT ve švédském Gruvönu. | Foto: archiv společnosti Stora Enso

Studie proveditelnosti by měla být dokončena do konce tohoto roku. „Navrhované rozšíření výroby ve Ždírci nad Doubravou by zvýšilo celkovou roční produkci CLT (křížem lepené dřevo, pozn. red.) o přibližně 120 000 metrů krychlových. Jednalo by se o čtvrtou výrobní jednotku Stora Enso tohoto typu v Evropě. Naposledy společnost zahájila výrobu CLT ve švédském Gruvönu na začátku letošního roku,“ sdělila mluvčí společnosti Havas Aneta Ščotková.