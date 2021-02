/INFOGRAFIKA UVNITŘ TEXTU/ Do oprav silnic druhých a třetích tříd na Vysočině plánuje kraj investovat stovky milionů korun. Více než tři sta milionů dostane od státu. „Konečně, některé to už potřebují jako sůl. Zejména teď po zimě. Jen na Jihlavsku mě napadají hned tři, které připomínají tankodrom,“ uvedl Radek Drahoš z Jihlavy.

Do oprav silnic druhých a třetích tříd se letos pustí Kraj Vysočina. Ilustrační foto | Foto: Ladislav Beran

Nejvýraznější změna čeká i na řidiče, kteří se vydají do Světlé nad Sázavou. Uzavře se tady jediný most přes řeku Sázavu. „Budeme ho opravovat po asi patnácti letech. Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, rekonstrukce už byla opravdu nutná. Je totiž narušená statika mostu,“ informoval místostarosta Světlé Josef Hnik.