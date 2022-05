Nechávat historickou budovu dlouho prázdnou není dobře. To je názor brodského architekta Milana Domkáře. „Budovu je potřeba vytápět, dávat pozor na některá citlivá místa, což je hlavně střecha. Vyčkávat dlouho s opravou historického objektu není šťastné. Výdaje za rok za dva pak budou vyšší než dneska,“ řekl Deníku Domkář.

Jenže letos se rekonstrukce historické budovy do rozpočtu města už nedostane. „Není na to prostor. Přebytky v rozpočtu jsme dali do oprav některých komunikací v Brodě. Jsou už roky v zoufalém stavu,“ vysvětlil místostarosta města Zbyněk Stejskal.

Podle zastupitele Schwarze ale město prodává letos opuštěnou budovu bývalé obchodní akademie za víc než deset milionů korun. „Takže v rozpočtu přibudou peníze,“ zdůraznil Schwarz.

Stará radnice v Havlíčkově Brod

Nachází se v dolní části Havlíčkova náměstí v historické části města.

Původně gotická stavba byla přestavěná po požáru v polovině sedmnáctého století do renesanční podoby.

V renesančním štítu s vysokou atikou s cimbuřím je ve výklenku umístěna tzv. Brodská smrt. Kostlivec zvaný Hnát, držící kosu.

V patře je rozlehlá síň s valenou klenbou, zdobenou štukovými rámy pocházející z druhé poloviny sedmnáctého století.

V zadní části byl pivovar.

Před čtyřmi lety získala po rekonstrukci hlavní cenu Stavba roku Kraje Vysočina.

Zároveň obdržela i Cenu veřejnosti. Obnova brodské Staré radnice byla také nominována za Kraj Vysočina památkáři na Cenu Patrimonium pro futuro.

Zdroj: Město Havlíčkův Brod

Zastupitelé skutečně odhlasovali, že je stará akademie na prodej. „ To ale neznamená, že ji letos prodáme. Prodej takové budovy je na dlouhé lokte a není vůbec jisté, jestli peníze letos skončí v rozpočtu. Navíc na opravu radnice to stačit nebude. Na rekonstrukci historické budovy je potřeba vyhlásit soutěž. Tu letos nemusíme stihnout,“ argumentoval místostarosta Stejskal. Jak dále Stejskal poznamenal, na podzim se konají komunální volby a není vyloučené, že noví zastupitelé budou mít jiné priority.

Jan Schwarz se odmítá vzdát. „Návrh na zařazení rekonstrukce staré radnice do rozpočtu přednesu na zastupitelstvu. Výběrové řízení můžeme aspoň zahájit. Jde o cennou stavbu v centru města a její budoucnost,“ zdůraznil.

Názor zastupitele Schwarze podpořil například Vladimír Kunc, fotograf z Havlíčkova Brodu. „Není o čem diskutovat, samozřejmě radnici opravit a to co nejdřív,“ prohlásil Kunc.

Zvednout ruku pro Schwarzův návrh nemá problém třeba zastupitel Pavel Duben. „Ale za podmínek, že na opravu jsou peníze a že kvůli radnici neodložíme jiné důležité věci, jak jsou rekonstrukce rozbitých silnic,“ konstatoval Duben.

Ze staré radnice se zhruba před půl rokem vystěhovala krajská knihovna. Podle místostarosty města Libora Honzárka je třeba po odchodu knihovny prostory důkladně upravit a přestavět. Na budoucnosti staré radnice městu záleží. „Máme plány a dokumentaci. Chceme otevřít další části budovy. Například chodbu s křížovou klenbou směrem k pojišťovně. V přízemí chystáme informační centrum. Volné místnosti využijeme pro výstavy. V sálu, který vede na náměstí, necháme zvednout strop do původní výšky,“ sdělil Deníku Honzárek s tím, že celkové náklady jsou předběžně dvacet milionů korun. Před několika lety přitom radnice zažila náročnou rekonstrukci uvnitř i venku za šedesát milionů korun.