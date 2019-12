Opravdu to nevadí?

Neškodí to, ale nesmí to jít za hranici vyděšení. Dítě by totiž nemělo mít pocit ohrožení života a bezmoci. Proto někdy bohatě stačí, když na něj čert vykukuje z rohu nebo jen zachrastí řetězem.

Je v tomto případě lepší vybrat ke strašení profesionála nebo stačí aktivní soused?

Než pozvete Mikuláše, anděla a čerta, vyberte si buď lidi, které znáte a máte k nim důvěru, nebo dejte na doporučení známých. Vždy si dopředu domluvte scénku, kterou zahrají, a jakou roli má hrát čert. A stejně tak Mikuláši dejte dopis, v němž budou nejenom hříchy, ale především to dobré, co dítě umí. Do domu by neměli rodiče zvát opilé čerty a takzvané krampusácké masky, které by vyděsily i dospělého. Jinak dítěti hrozí, že zažije takový šok, že se začne pomočovat, koktat nebo bude mít noční můry.

Takže trochu strachu z čerta k Mikuláši patří?

Rozdělení rolí zlého čerta, hodného Mikuláše a ještě hodnějšího anděla navíc dle něj zaručuje, že si dítě odnáší pozitivní zážitek.Dříve se na výchovu pohlíželo tak, že dítě jednající podle přání rodičů dostává odměnu, a to které ne, čeká trest. V současnosti se ale prosazuje trend nechávat dítě se rozvíjet a vést potomky o něco mírněji. Proto někteří čeští rodiče pohlížejí na čerta a Mikuláše jako na něco přežitého, ale ať už děti věří na legendu o svatém Mikuláši nebo ne, tradičních svátků, kdy se rodina sejde máme v Česku pomálu. Je proto škoda, se tradice zbavovat.

Kde se vzala Mikulášská tradice

"Mikuláš, církvemi často považovaný za svatého – byl ve třetím století biskup v oblasti dnešní turecké Antalye. Už za svého života byl mezi lidmi velmi oblíbený – proslul svou štědrostí k lidem v nouzi i jako obránce víry před pohanstvím a zachraňoval nespravedlivě obviněné a odsouzené. Zachránil i tří dívky před otroctvím a díky tomu vznikla tradice, kdy Mikuláš se svou skupinou navštěvuje malé děti On se dozvěděl, že nějaká chudá rodina má tři dcery, a už nemají žádné peníze a že v zoufalství se rodiče rozhodli, že dcery prodají do otroctví”, vysvětluje znalec folkloru farář Karel Vaníček.

Svátek Mikuláše v našem kalendáři připadá na 6. prosince, kdy údajně zemřel. Proč ale mikulášská skupina chodí už v předvečer jmenin? Tak to podle Vaníčka většinou bývá, protože v církvi se začíná slavit už večer předtím” Mikuláš patří mezi nejuctívanější svaté v celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec, hned po panně Marii. A proč s ním chodí i anděl a čert? Je to vlastně takový výchovný prvek. “Vlastně ty děti učíme rozlišovat dobro a zlo,” říká farář Vaníček.

Podle publicisty Martina Fendrycha Mikuláš s čertem umožňují zažít strach, učit se s ním pracovat. Když si malý kluk bere od čerta punčochu, přemáhá se. Je pak na sebe pyšný. Dost možná se později dokáže postavit třídnímu agresorovi, který nesmí od učitelky dostat ani pohlavek. Dokáže vzdorovat třídní šikaně. Ovšem podle Fendrycha je otázka času než se na tuto zábavu zaměří fanatičtí ochránci dětských práv a tradiční zábavu nám zakážou.

