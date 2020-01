Na základě této události byl v Lipnici založen první dobrovolný hasičský sbor. Zajímavá je podle Hanzlíka skutečnost, že se z této doby těsně po požáru nezachoval žádný obrázek, ani jediná fotografie, která by ukazovala, jak vypadalo vyhořelé městečko .

„Dne 19. září 1869 vzňal se právě v poledne neznámým způsobem oheň ve stodole u Josefa Šouly čp. 98, než horlivou pílí občanů nebyl by se strašný živel zmohl. Kdyby o pět stavení výše v čp. 88 Karla Charamzy nebyl vznikl nový oheň. Až dosud mírný větřík proměnil se v prudký vichr, který všecky domy celého náměstí ohněm pokryl. Strašné bylo podívání jak rozlícený živel řádil. Ani radnice, ani škola ba ani kostel, letos řádně opravený, nezůstal ušetřen, ano i náš starobylý a velepamátný hrad, který vysoko nad městem strmí podlehl plamenům,“ tak popsal událost v Lipnici nad Sázavou 27. září 1869 Jakub Novák, sládek, tehdy úřadující radní.

Student Josef Novák napsal na téma požáru dokonce báseň popisující řádění živlů a jeho následky: „Kdo teď přijdeš do Lipnice nespatříš tu více kostel nespatříš tu více hrad jež tu stál již dávná čas.“

Dobová svědectví

Přímým účastníkem tragedie byl Antonín Drahozal pozlačovač z Humpolce., který následně událost popsal: „Otec odjel v domnění, že našemu stavení nehrozí nebezpečí. S matkou běžel jsem do kovárny pomáhati vynášeti. Spatřil jsem však, že již více domků je v plamenech. Na dolní hospodě na střeše jako by někdo sirkami škrtal a plaménky hadovitě běhaly po střeše, než se vzňala. Nezbývalo nám, než z kovárny utécti a vlastního domova hájiti. V tom se již ozývalo hleďte, lidičky hoří již velká panská stodola! Stála pod hradem na místě asi, kde stojí dnes škola. Nedbal jsem toho a spěchal domů. Matka podávala mi vodu a uléval jsem jiskry, jež padaly na naší doškovou střechu. To bylo mé první hasičské umění, na které nikdy nezapomenu.“

Ze všech okolních vsí se seběhli zástupy lidí, aby pomohli Lipnickým hasit jejich domovy. Pojednou je vyrušil hukot a praskot . Začal hořet hrad. V okamžiku stál celý hrad v plamenech, podle svědků hořel jak smolná fakule, protože střecha byla ze šindelů, často natíraná dehtem. „Podivné to divadlo. Kdo neviděl, ten nepochopí. Obrovská budova na kopci, viditelná do rozlehlých dálek, stála jak pochodeň. Netušili jsme tehdy, že vícekrát nezaskví se ve své kráse, netušili jsme, že za padesát let bude pustou zříceninou a že se toho dočkám. Druhého dne po požáru přijížděli fůry s chlebem z Humpolce a Brodu, aby polevili obyvatelstvu v bídě. A první otázka všech, jak se stalo, že i hrad shořel,“ popsal požár hradu Antonín Drahozal.

Pátrání po dokumentech

„Při pátrání po dokumentech souvisejících s velkým požárem našeho městečka v roce 1869, jsem narazil na vzpomínku Františka Niederleho (dědečka herce a lipnického patriota Iva Niederleho). Je to dosud neznámý dokument, který je nejen autentický, ale také napsaný zajímavým jazykem. Při jeho četbě jsem si vzpomenul na paní Dagmar Kalenskou, která měla český jazyk velmi ráda, velmi si dávala záležet na jeho používání a vždy živě diskutovala o konečné podobě svých příspěvků do našeho zpravodaje. Dovolím si tedy tento příspěvek věnovat její památce,“ popsal průběh svého bádání po stopách lipnické tragediei kastelán Hanzlík.

„Nepamatuji nic ani to, že hrad a město s 66 staveními, s nimiž i moji rodiče vyhořeli, lehlo popelem. Má sestra Johana mne prý nesla v náručí, utíkajíc a plačíc zděšením z takového ohně. Naříkala prý: „Bože můj, Bože můj!“ a já prý jsem po ní rovněž naříkal Bože můj, Bože můj,“ popsal svoje vzpomínky Ivo Neiderle. Dle pamětníků byl v kritické době krásný a parný den, o poledni. Oheň vznikl ve stodole u studně obecní u čp. 9. Lipnice v krátké chvíli hořela, protože domky byly dřevěné, natěsnané na sobě, bylo sucho a k dispozici pouze jedna stříkačka, která plnila vodou plátěné košíky, košíky, které si lidé podávali při hašení jeden druhému . To na zvládnutí strašného požáru nestačilo. Tak i rodiče Františka Niederleho vyhořeli. Lidé nakonec z hořící Lipnice utíkali s chovávali se před ohněm ve skalách.

Pohořelým přispěl i císař

„Původce neštěstí toho, Zavadil, byl ihned označen lidmi. Nebyv však usvědčen, ušel sice trestu zde u soudu, ale neušel spravedlivému osudu. Svědomím hnán odešel do ciziny a v Uhrách někde bídně zahynul. Občan Jakub Krajíček, jenž pachateli řekl, že zapálil, u soudu pak dokázati nemohl, že jej při činu viděl a obdržel za to ještě tři dny vězení,“ napsal ve vzpomínkách František Niederle. Požár byl podle kastelána Hanzlíka obrovskou tragédií pro většinu lipnických obyvatel a zvedl velkou vlnu solidarity. Pro zajímavost kastelán uvádí soupis darů tak, jak jsou zachyceny v městské kronice pod názvem Příspěvky pro nešťastné pohořelé.

Jeho Veličenstvo Císař František Josef 500 zlatých, Jeho Veličenstvo Císař Ferdinand 400 zl., z Německého Brodu pan okresní hejtman 550 zl., městská rada 287 zl., divadelní ochotníci 50 zl., bratři Sokolové 24 zl., pan Vojtěch Waidenhofer 50 bochníků chleba, pan pošmistr Jeník 15 zl., 2 míry pšenice a 2 míry žita, 10 pytlů brambor…..

Díky této pomoci a obrovské vůli lipnických občanů se městečko poměrně rychle vzpamatovalo z osudné rány.