Poslanci ODS chtějí tuto pravomoc strážníkům odebrat. Poslužte si, vzkazují politikům strážníci, ale ze silnic bude závodní dráha.

„Městská policie byla zřízena především k udržování veřejného pořádku a je načase jí spíše kompetence ubírat než přidávat," vyjádřil se v tisku nedávno šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura. S návrhem na odebrání pravomoci původně přišel v lednu předseda senátorů ODS Jaroslav Kubera. Podle některých politiků se v kontrole rychlosti strážnici „vyžívají", aby naplnili obecní kasy.

„Já bych k tomu měl jednu poznámku. Město Chotěboř má osm místních částí. Téměř z každé místní části se na nás obracejí předsedové osadních výborů, abychom zde měřili rychlosti vozidel. Tento požadavek je stupňován zejména tehdy, vede-li místními částmi objízdná trasa pro veškerou dopravu. Nemám problém s tím, že by tato pravomoc byla nějakou novelou odebrána. Mám však problém s tím, kdo bude pak tuto činnost vykonávat," vyjádřil se ředitel městské policie v Chotěboři Jiří Novotný.

OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI V NĚKTERÝCH OBCÍCH

Události poslední doby mu dávají za pravdu. U Jitkova na Chotěbořsku se v současné době bourá most. Většina dopravy, hlavně nákladní, vede přes Počátky a Dobkov.

„Řidiči nedodržují předepsanou rychlost, ohrožují naši bezpečnost," stěžují si obyvatelé obou obcí a chtějí kontroly. Po měření rychlosti vozidel projíždějících městem volají občas i obyvatelé v Chotěboři.

Pozitivně vnímá činnost chotěbořských strážníků, kteří kontrolují rychlost v některých částech Ždírce nad Doubravou, starosta Jan Martinec. „Například v Benátkách, Kohoutově a Údavách je silný provoz. Státní policie kontroly nestačí provádět a my jsme rádi, že měření rychlosti zajišťují městští strážníci. Nám to vyhovuje," řekl Martinec.

Podle ředitele Městské policie Havlíčkův Brod Jana Pavlíka mají politici žádající změnu pravomocí městské policie zmatek v datech. „Strážníci neměří rychlost proto, že by po tom přímo bažili. Byla to Policie ČR, která žádala, aby se městská policie věnovala víc kontrolám dodržování rychlosti, protože Policie ČR na to pro množství vlastních povinností nestačí," vysvětlil Pavlík. Toho pobouřilo i vyjádření některých politiků, že měření rychlosti je spojeno s hmotným prospěchem. „Nikdo ze strážníků nemá finanční výhody za to, že měří rychlost. Pokud existuje několik obcí, které měření rychlosti zneužívají, je to špatně a měl by to řešit zákon. Většina kontrol se dělá proto, že o to někdo žádá," zdůraznil Pavlík.

SCHVÁLENO POLICIÍ ČR

Městská policie měří na místech, která jí schválila Policie ČR. „Informujeme operační středisko policie, kde a kdy měříme. To aby si řidiči nestěžovali, že měříme na nejnemožnějších místech nebo pro výdělek," vyjádřil se i šéf městské policie ze Světlé nad Sázavou Zdeněk Novák a pokračoval: „Město koupilo radar, každý rok platíme kalibraci a servis. V žádném případě se nemůžeme bavit o výdělku. Myslím si, že z represe se stává prevence. Uvedu příklad. V roce 2012 jsme uzavřeli smlouvu s obcí Kynice, kde měříme rychlost asi desetkrát do roka v dvouhodinových intervalech. Když jsme přijeli první rok, řešili jsme přibližně třicet přestupků. Dnes to je tak tři až pět," zdůraznil Novák. Řidiči podle něj vědí, že strážníci měří, a dávají si pozor. „Ve Světlé měříme na místech, která řidiči znají. Letos jsme naměřili nejrychleji jedoucímu řidiči na povolené padesátce 104 kilometrů v hodině. Pokud strážníkům bude odebrána tato pravomoc a přestanou měřit rychlost, tak až v určitém časovém horizontu můžeme hodnotit, zda to byl krok správným směrem," konstatoval Novák.

Odpůrci omezení pravomocí městské policie se totiž obávají, že v případě zrušení práva strážníků měřit rychlost by se z některých silnic mohla stát závodní dráha, protože dopravní policie na to nemá kapacity. Podle ředitele městské policie v Havlíčkově Brodě je to zcela reálné. „V poslední době se například v Havlíčkově Brodě ukazuje, že většina řidičů, které pokutujeme za nedodržení rychlosti, je odjinud. To znamená, že místní řidiči se již vědí, že rychlost kontrolujeme, a naučili se to respektovat, což o něčem svědčí," podotkl Pavlík.