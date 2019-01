Ledeč nad Sázavou – Střecha zimního stadionu v Ledči nad Sázavou je v havarijním stavu.

Zimní stadion v Ledči nad Sázavou. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Střešní plášť je poškozen korozí a do objektu zatéká. Oprava střechy by stála město miliony. Radnice se obrátí i na právníka, zda vina není i na straně firmy, která stadion projektovala.

„V únoru nám bylo oznámeno, že ze střechy padá námraza na ledovou plochu. Na základě informace byl stav ověřen a vstoupili jsme v jednání s projekční firmou Architep, která stadion projektovala. Uskutečnilo se šetření, při němž byl z plošiny vizuálně zkontrolován stav izolace uvnitř stadionu a zároveň prohlédnut střešní plášť," informovala o situaci Jana Hospodková, vedoucí oddělení majetku a investic města.

Izolace neizoluje

V průběhu šetření bylo zjištěno, že v nejnižších místech izolace se hromadí voda.

„Ta vytváří mezi jednotlivými střešními profily kapsy. Plášť je z vnější strany místy značně poškozen korozí a někde jsou dokonce díry, kterými do střechy zatéká," popsala Hospodková.

Podle webu ledečských hokejistů stavěla stadion místní firma Atos, první buly zde vhodili v lednu roku 2005.

V polovině letošního května zde byly udělány průzkumné sondy.

„Závěr zní, že střešní plášť je poznamenán korozí, které nelze bránit s ohledem na vodou nasáklou a nefunkční izolaci. Doporučení je, že by bylo vhodné do dvou let provést výměnu celého pláště, což by znamenalo investici zhruba tři a půl milionu korun," upřesnila Hospodková.

Město záležitost aktuálně řeší s právním zástupcem.

S největší pravděpodobností bude osloven soudní znalec a statik, aby zjistil, zda je nutná okamžitá výměna střešního pláště z důvodu bezpečnosti a zda při stavbě nedošlo k pochybení z hlediska technologických postupů a použitého materiálu.