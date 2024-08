Už v roce 2016 si žáci budovali sami přístavbu dílen pro praktickou výuku. Dvoupodlažní stavba dostala podobu haly. Zedníky a lakýrníky vzdělává škola od roku 2016. Zavedla pro ně dokonce jako první a zatím jediná na Vysočině do výuky virtuální realitu.

V praxi to znamená, že než se budoucí zedník naučí vzít do ruky cihlu a budoucí instalatér svářet trubky, naučí se postup ve virtuální realitě. „Cílem je, aby se student naučil zacházet s materiálem, který je drahý. Během praxe nemá tolik studentů možnost se do výuky aktivně zapojit. Takže jeden student staví zeď skutečnou, druhý ji staví ve virtuální realitě. Navíc se student dozví, co se stane, když třeba zapojí špatně elektrický obvod,“ vysvětlil ředitel školy Josef Charamza.

Mladí zedníci z havlíčkobrodské stavební školy patří ke špičce ve střední Evropě a vítězí v odborných celorepublikových soutěžích. Například letos se úspěšně zúčastnili finále soutěže Zednické klání v Praze na Náplavce, které pořádal Cech zedníků a Střední škola řemesel Zelený pruh. Například jeden z absolventů Erik Sklenář chce u řemesla zůstat. "Zedníků je málo, takže člověk má šanci, že když mi vydrží zdraví, tak mě řemeslo uživí," prohlásil.

Nyní si budoucí zedníci a další řemeslníci vyzkouší svoji šikovnost opět. Tentokrát na půdní vestavbě, kde vzniknou učebny informatiky.

Deváťáci na Vysočině mají čím dál větší zájem o studium informačních technologií, potvrdily to i čerstvé statistiky z podaných přihlášek na střední školy. „Připravujeme nový maturitní obor, abychom konečně žákům umožnili studovat informatiku v Havlíčkově Brodě. Absolvent tohoto oboru může zamířit na vysokou školu nebo nastoupit rovnou do zaměstnání a vybírat z mnoha pracovních pozic,“ zdůraznil ředitel školy Charamza.

Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina. „Na zvýšenou poptávku reaguje Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, kde plánovaná půdní vestavba a rozšíření výukových prostor umožní zájemcům nabídnout nový studijní obor zaměřený právě na informatiku,“ potvrdil radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala.

Místo současné půdy ve čtvrtém a pátém patře budovy vznikne mimo jiné velká učebna výpočetní techniky. „Prostor bude variabilní s možným dělením až na čtyři samostatné výukové prostory pomocí posuvných příček. Učebna nabídne až 68 míst,“ přiblížil projekt radní kraje pro oblast majetku Karel Janoušek. Budova dostane i novou střechu.

Součástí stavby bude i jídelna, ze školního dvora se žáci do nových učeben dostanou po proskleném schodišti. „Prostory budou zařízené moderním vybavením. Kromě výpočetní techniky poskytne multimediální učebna zázemí pro výuku polytechnický oborů, přírodních věd nebo jazyků,“ upřesnil Břížďala.

Přestavba havlíčkobrodské průmyslové školy vyjde Kraj Vysočina přibližně na pětaosmdesát milionů korun. Polovinu částky by měla pokrýt evropská dotace.