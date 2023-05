Skoro desítku kantorů potřebuje například Třebíč. „Hledáme k 1. září učitele matematiky na plný úvazek. Postrádáme učitele pro obor informačních technologií,“ uvádí Střední průmyslová škola Třebíč. Alena Cahová je ve škole zástupcem pro teoretické vyučování. „Najít učitele odborných předmětů je problém. Obeslali jsme i úřad práce, ale nemáme zatím nikoho, kdo by náš kolektiv omladil. Nemusí to být učitel, uvítáme i inženýra,“ povzdechla si Cahová.

Pedagogický sbor ve škole tvoří podle Cahové většinou učitelé před důchodem. Problém je, že do Třebíče se nevracejí studenti odborných vysokých škol. „Většina vystuduje a zůstane v Brně nebo v Praze,“ poznamenala Cahová.

Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina. Učitelům odborných předmětů může střední škola v Třebíči nabídnout plat maximálně třiačtyřicet tisíc hrubého. Žádné jiné zvláštní bonusy. Na to škola nemá fondy. Podobné starosti jako průmyslová škola má v Třebíči i střední škola stavební. Hledá učitele z oboru elektro. Milan Hanák je ředitel gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. „Hledali jsme informatika a nebylo to jednoduché,“ potvrdil ředitel s tím, že i pedagogický sbor gymnázia žádá omlazení.

Odborníci s diplomem se do škol nehrnou. Milan Fendrych z Havlíčkova Brodu skončil obor výpočetní technika na vysoké škole před patnácti lety. „Od té doby jsem u soukromníka v Jihlavě. Do školy bych učit nešel,“ konstatoval vysokoškolák. Jak dodal, peníze nejsou hlavní. „Horší jsou vztahy učitel a žák. Znám kantora, který se prý svých drzých žáků a jejich rodičů bojí. To bych nedal. Mě by po první facce vyhodili,“ poznamenal počítačový odborník.

Statistiku kraj nemá

Kolik učitelů školám v kraji přesně chybí? Statistiku Kraj Vysočina nevede. „Za střední školy, které zřizujeme, mohu konstatovat, že chybí především učitelé odborných předmětů. V některých případech jsme na hranici generační výměny, což s sebou nese také jisté starosti,“ informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová s tím, že kraj konkrétní data nesbírá.

Nedostatek učitelů a stárnutí pedagogických sborů netrápí jen Vysočinu. Karlovarský a Ústecký kraj se to rozhodly řešit originálně. Ústí zavádí náborový příspěvek ve výši 200 tisíc korun pro učitele na středních školách. „Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání a motivovat čerstvé absolventy vysokých škol k práci učitele. Pravidla schválili krajští radní,“ informovala mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Totéž slibují učitelům v Karlovarském kraji. V Ústí i na Karlovarsku se bonusy vztahují jen na školy zřizované krajem.

Vysočina podobný krok neplánuje. „Vím, že se v Ústí rozhodli k takovému experimentu. Kraj Vysočina ale náborové příspěvky nenabízí,“ informoval Ondřej Králík, vedoucí odboru školství Kraje Vysočina.

Ředitel základní školy Wolkerova Miloš Fikar z Havlíčkova Brodu si myslí, že jen náborový příspěvek problému nepomůže. „Situaci na Ústecku znám. Bonusy to neřeší. Víc by pomohly služební byty. Když má učitel kde bydlet, slušný plat a v práci je spokojený, náborový příspěvek je vedlejší,“ konstatoval zkušený pedagog.

Ohodnocení pedagogů na střední škole na Vysočině

Plný pracovní úvazek, plat od 33 do 43 tisíc korun hrubého měsíčně. Stravování ve vlastní školní jídelně, výběr ze tří druhů jídel. Příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb na stravování, kulturu a cestování. Zaměstnanecký tarif pro volání zdarma a zvýhodněné volání. Výuka v plném úvazku 21 hodin dle rozvrhu, nepřímou činnost může učitel vykonávat mimo školu, 40 dnů dovolené ročně.

Zdroj: střední školy

Program Ústeckého a Karlovarského kraje je zaměřený na učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří mají některou z těchto aprobací - matematika, chemie, fyzika, anglický jazyk, německý jazyk, informatika. Příspěvek je také pro učitele odborných předmětů s kvalifikaci pro obor strojírenství a strojírenská výroba, elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a stavebnictví, geodézie a kartografie.