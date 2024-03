Most je starý asi 600 let. Pro obec je cennou historickou památkou, která přitahuje zájem turistů. Před sedmnácti lety ho obec s pomocí Kraje Vysočina nechala opravit. V roce 2012 se při povodni protrhl kamenný jez v jižním předpolí mostu, kameny z jezu od té doby most ohrožují. Obec ho jez a most chtěla nechat opravit už několikrát. Jenže ani to není jednoduché.