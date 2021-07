No konečně, uleví se nám i naší staré silnici. Já jen čekám, kdy mi někdo povalí plot, prohlásil Bohuslav Zych, místostarosta obce Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku, když se dozvěděl, že šestého srpna se otevře opravený úsek silnice I/19 mezi Stříbrnými Horami a Simtany.

Oprava silnice začala po etapách už od loňského roku. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. „Loni jsme dokončili část Keřkov - Stříbrné Hory. Letos v dubnu jsme zahájili další návaznou etapu Stříbrné Hory - Simtany. Důvodem byl havarijní stav povrchu,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček. Dělníci opraví přes čtyři kilometry silnice za víc než 82 milionů korun.

Řidiči kolem Stříbrných Hor jezdí dočasně po objížďce přes Krátkou Ves, kde podle místních doprava zhoustla snad dvojnásobně. Druhou možností je cesta přes Hesov a Bartoušov.

Zych neměl z objížďky u Stříbrných Hor radost už loni. Letos je situace stejná. „Jezdí tu auta, která u nás nemají co dělat. Přes obec smí jen lidi, co tu bydlí a linkové autobusy. Jenže řidiči zákaz ignorují. Jezdí sem dokonce i náklaďáky. Po staré silnici, kde je tenká vrstva asfaltu. Ta silnice se sype. Je naše, takže opravit ji musíme my. Pak je tu bezpečnost. Komu by se líbilo, když vyjde z domu a najednou má za zády auto, co se řítí z kopce,“ zdůraznil.

Starostka obce Jana Pazderková chápe, že silnice I/19 opravy potřebuje. „Jenže uzavírkami trpí náš obchod. Obyvatelé obce si stěžují, že když k nim přijedou na návštěvu příbuzní, musí nechat kvůli objížďkám, cizím autům a stavebním pracím auta za vsí,“ uvedla v době, kdy opravy silnice začaly.

Opravy silnice I/19



délka úseku: 4,686 kilometrů



počátek uzavírky: 6. dubna 2021



ukončení: 6. srpna 2021.



cena: 82,84 miliony korun bez DPH



cíle: opravy povrchu, odvodnění silnice, obnova vodorovného dopravního značení a vodících sloupků

Blížící se skončení uzavírky potěšilo i Bohumilu Žákovou. „Drzost některých cizích řidičů, co přes obec jezdí, je neuvěřitelná. Žádný zákaz je neodradí,“ povzdechla si obyvatelka Stříbrných Hor.

Ani pro řidiče linkového autobusu z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi Ivo Pleskače není jednoduché se v době objížďky proplétat vesnicí v úzkých uličkách mezi domy. „S osobním autem to jde, ale s autobusem těžko. Když ho nezlomíte do pravého úhlu,“ poznamenal s humorem.

Jeho slova potvrdila Iva Neubauerová, která linkou často jezdí. „Když vidím, jak se autobus točí těsně kolem rybníka, kde není zábradlí, jdou na mě mrákoty,“ přiznala.

Dělníci museli část silnice I/19 pod obcí nejdřív odfrézovat. Hlavně při krajnicích, kde silnice neměla potřebnou nosnost. „Následovala pokládka dvou živičných vrstev vozovky. Dále dělníci řezali a pokládali nové krajnice a čistili příkopy,“ přiblížil opravy Buček.

Silnici zabezpečí odvodňovací šachty a nová svodidla. „Úsek Simtany - Sříbné Hory bude uvedený do provozu v režimu předčasného užívání stavby nejpozději šestého srpna tohoto roku,“ doplnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Obyvatelé Stříbrných hor si na čas oddechnou. Ale na nadlouho. Uzavírka na silnici I/19 se podle ředitelky jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařové má opakovat ještě několik další let. „Vždy půjde o celkovou uzavírku. Silnici, která s ohledem na své stáří už neodpovídá parametrům silnice první třídy, nelze opravit za provozu. Stavba je náročná s použitím různých technologií,“ zdůraznila.