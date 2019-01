Cibotín – Střelnice nazvaná Lukošstřelba nedaleko Cibotína na Havlíčkobrodsku přináší zájemcům rozmanité vyžití.

Mohou si zastřílet z luku do několika terčů, vystřelit si z kuše, opéct si buřty nebo se třeba jen vykoupat v potoku. Radek Kubeš, který lukostřelnici otevřel, držel svůj první luk v pěti letech. Tím, že si otevřel vlastní střelnici, si splnil svůj dětský sen. Luky má rád hlavně proto, že jsou tiché. I když z luku vystřelí, slyší nad hlavou zpívat ptáky.

Jak dlouho je vaše lukostřelnice otevřena?

Chvíli. Čtrnáct dní.

Kdo vaši lukostřenici může přijet navštívit?

Ten, kdo udrží luk. (úsměv) Ne, mohou samozřejmě přijet i úplní začátečníci, kteří luk v ruce nikdy nedrželi.

Když k vám přijede zájemce o lukostřelbu. Jak to probíhá?

Když někdo přijede třeba na hodinu, zaplatí sedmdesát korun. Pokud nemá vybavení, může si ho za padesát korun půjčit. Pokud někdo přijede na půl dne, je to dle dohody. Samozřejmě, že nikdo nevydrží střílet půl dne v kuse, takže si může zastřílet, potom si dát pivo, projít se v lese nebo si opéct buřta. Je to na individuální dohodě. Pokud někdo chce střílet dvě hodiny, zaplatí mi je, ale strávit tady může celé odpoledne, celý den, klidně i celý víkend.

Pokud k vám přijede někdo, kdo nikdy nestřílel. Poradíte mu, jak na to?

Ano. Nejdůležitější je bezpečnost, takže jim vysvětlím, jak se na střelnici chovat. Radím také v tom, jak zacházet s lukem a podobně. Vysvětlím jim klasický postoj, který by měl být vzpřímený. Potom natažení luku. Jak má vypadat ruka, kde má být loket, šíp, oko. Naučím je také vytahovat šípy z terče a nasadit tětivu.

Jak tady střílíte?

Je to takzvaná zábavní lukostřelba. To znamená lukostřelba pro celou rodinu. Jezdí k nám děti, ženy, muži. Snažím se také o terénní lukostřelbu.

Ta spočívá v čem?

U terénní lukostřelby záleží na vzdálenosti terčovnic a postech. Střílí se třeba mezi keři, větvemi a podobně. Prostě pro zábavu.

Chodíte střílet třeba do lesa?

Pokud přijede někdo nový, držíme se pouze tady v areálu. Tady se alespoň neztratí šíp, dá se dohledat,a já je nemusím pořád kupovat. Prvně se to lidé musí naučit a až pokročí, mohou střílet v obtížnějším terénu. Pokud má někdo vlastní vybavení, klidně do lesa jít můžeme. Asi tak dvacet lidí, kteří sem jezdí pravidelně a už to s lukem umí, tak s těmi už do lesa chodím.

Za jak dlouho se ze začátečníka stane pokročilý?

To záleží na každém člověku. Někdo vystřelí dvacet šípů denně, jiný dvě stovky šípů za týden, někdo tři sta šípů denně. Musí to člověka bavit, pokud to někoho nebaví, nemá to žádný smysl.

Je lukostřelba fyzicky náročná?

Sem tam bolí rameno nebo ruka, sem tam nakope tětiva. Takže to není vyloženě bezbolestný sport. Lidem doporučuji dělat si především kliky.

Jaké musí mít lukostřelec vybavení?

Tak luk a šíp je základ. Jinak je zapotřebí mít vypouštěč, chránič a rukavičku. Chránič se dává na předloktí. Rukavička chrání prsty, aby se do nich tětiva nezařezávala. I toto vybavení zákazníkům půjčujeme.

Máte tu nějaké zábavní programy pro děti?

Ano. Mohou se třeba vykoupat v potoku. Udělali jsme u něj takovou ohrádku a říkáme, že je to koupelna. Pokud si děti chtějí na ohýnku opéct buřta, musí nejprve ulovit sviště. To máme takový terč ze slámy a na něm obrázek sviště. Dokud se do něj děti nestrefí, nebudou jíst. Chceme takto do nich dostat adrenalin. Dětem se to náramně líbí.

Děti také střílejí z luků?

Teď jsem pro děti vyrobil i praky. Když mají unavenou ruku z luku, můžou si zastřílet z něj. Dám jim jako munici kelímek hrášku, který nikomu neublíží. Mohou si také vystřelit z foukačky. Zkrátka dělají to, co dnešní děti už neznají.

Existují nějaké zmenšené luky přímo pro děti?

Ano. Máme k zapůjčení dětské luky, které mají menší nátahovou sílu. Máme pro ně také větší chrániče. Někdy jim dáme i dva na sebe, protože děti držení luku bolí. Pro opravdu malé děti doporučuji vzít si svoji pravou rukavičku. Nejlépe koženou, aby se naučily používat vypouštěče a nebolely je prsty.

A co rodiče? Nemají o děti strach?

Rodiče musí být přinejmenším zodpovědní. I slabý luk je opravdu zbraň. Pokud má dítě vlastní luk a šíp, je na rodičích, aby za ně převzali zodpovědnost. Musí na ně dát pozor,aby pak někde dítě nevzalo luk a nestřelilo babičku do týlu.

Na jaké terče střílíte?

No, jak kdo. Pro děti máme jako terč záporné pohádkové postavy. Střílí na draka nebo na Gargamela. Máme i terče ze zvířat – daňky, jeleny a srnce. Pak máme klasické terče. Střílíme na balíky slámy, na které přiděláme bod. Nikdo vám takový terč neukradne a na naučení je ideální, právě kvůli své velikosti.

Slyšela jsem o 3D lukostřelbě. V čem se liší od klasické?

3D lukostřelba je už trochu finančně náročnější. Jde o rozmístění terčů po lese. 3D terče vypadají jako živá zvířata, ale jsou z gumy. Mají vyměnitelný střed. Takže pokud prostřílíte komoru, můžete ji vyměnit. Taková napodobenina bizona stojí třeba padesát tisíc. Do budoucna bych 3D terče chtěl mít i v naší lukostřelnici.

Existují různé druhy luků?

Ano. Dřevěné luky už se dneska téměř nepoužívají, používají se luky ze sklolaminátu. To jsou luky, které už něco vydrží a neztrácí po pěti letech nátahovou sílu. Technologie je už pokročilá. Pokud chce někdo s lukostřelbou začínat, doporučuji holý reflexní luk. Může si k němu pořídit montovatelná ramena. Je to navíc krásně převozný luk. Smontujete si ho a máte z něj takový balíček okolo 60 centimetrů. Nedoporučuji dlouhé luky. Ty totiž při terénní střelbě překážejí.

Co když je někdo levák?

To není žádný problém. Existují pravoruké i levoruké luky. Levoruký mám zatím jen jeden, ale protože leváků neustále přibývá, hlavně tedy dětí, několik jsem jich přiobjednal.

Existují i různé druhy šípů?

Ano. Pokud bych se střílením začínal, určitě bych zvolil dřevěný šíp. Pak jsou hliníkové šípy a karbonové šípy. Záleží na tom, kdo jakou cenovou relaci zvolí. Na naučení dřevěný šíp bohatě stačí. Hliníkový šíp je takový univerzální – za málo peněz málo muziky.

Jakou rychlostí šíp letí?

Záleží to na luku i na druhu šípu, ale zhruba tak těch šedesát metrů za sekundu.

Kolik váží průměrný luk?

Od půl kila do kila a půl. Čím lehčí luk, tím lepší.

Co musí správný lukostřelec umět?

No, nejdůležitější je soustředění. Až sedmdesát procent úspěchu je klidná hlava. No a pak samozřejmě záleží na koordinaci rukou a oka. Víceméně, kdo nezkusí, tak neví, o čem mluvím. Člověk si to musí vyzkoušet a potom sám pozná, co to obnáší.

Pokud někdo chce vaši lukostřelnici navštívit, co pro to musí udělat?

Stačí, když mi zavolá a já si s ním domluvím termín. Máme facebookové stránky – lukošstřelnice, kde si o nás lidé mohou něco přečíst .

Myslíte si, že teď o prázdninách přibudou zájemci?

Jsem vděčný za jednoho člověka, kterého to opravdu baví a jezdí si zastřílet opakovaně. Je to pro mě lepší, než kdyby přijela kvanta lidí, kteří si to jednou vyzkouší a už víckrát nepřijedou. Chtěl bych se obklopit lidmi stejného zájmu.

A co v zimě? To budete mít zavřeno?

Nebudeme. Máme tu k dispozici i krytou střelnici. Nezastaví nás tedy ani déšť, ani mráz. (úsměv)

Byl to váš sen, otevřít si vlastní střelnici?

Ano, to byl. Chtěl jsem si ji otevřít už dávno, ale není to jen tak. Největší svízel je najít to správné místo. Nesmíte střelbou nikoho ohrozit. Tady je krásný klid a samota. Časem bych si chtěl otevřít obchod s luky v Chotěboři. S tím, že bych za mírný poplatek nabídl zákazníkům vyzkoušet si nový luk u nás v lukostřelnici, aby si to opravdu zkusili, než koupí zajíce v pytli.

Musel jste k otevření mít nějaká povolení?

Musel jsem mít povolení od živnostenského úřadu, a to oprávnění pro provozování sportovní činnosti. Také vyjádření z Ministerstva vnitra. No, po roce lítání jsem teď konečně mohl lukostřelnici otevřít.

Jak jste se k lukům dostal, kde byl prvotní impuls?

Jako děti jsme s partou kluků luky měli a hráli si s nimi. Jednou jsem to zkusil a už jsem u toho zůstal. Je to můj koníček, zábava.

Nacházíte v lukostřelbě i adrenalin?

Adrenalin samozřejmě. Každý ho potřebujeme. Všechno v podstatě děláme pro adrenalin. Když dáte dobrý soustřel, máte dobrý pocit uvnitř. Rád střílím i z pistole, ale z luku to je něco úplně jiného. Vystřelíte, ale ptáci vám pořád zpívají nad hlavou. Když vystřelíte z pistole, okamžitě začne být tak na půl hodiny naprosté ticho. A to příjemné není.

Jak často si chodíte zastřílet?

Jak mám chvilku, tak si jedu zastřílet. Takže skoro každý den.

Vím, že jsou i lukostřelecké závody. Vy se jich neúčastníte?

Ne, i když neříkám, že bych to jednou nechtěl zkusit. Stát se může všechno, je to ve hvězdách. Přehodnocuji život a nikdy se nemá říkat nikdy.

A kdo střílí lépe? Muži nebo ženy?

To se nedá posoudit. Je to individuální. Jsou i děti, které opravdu dobře střílejí. Někdo to má v sobě, někdo ne.

Beáta Dvořáková