Havlíčkův Brod – Pokácet řadu stromů kolem řeky Sázavy nechalo město Havlíčkův Brod. Padlé stromy vyvolaly mezi obyvateli Brodu vlnu kritiky. Podle mluvčí městského úřadu Aleny Doležalové se stromy ale kácejí kvůli stavbě cyklostezky. Město za ně nechá vysázet nové.

U Sázavy začala stavba nové cyklostezky. Nejdřív musejí dělníci plochu vykácet. foto:Tomáš Beránek | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Běžte se podívat, co se děje u Sázavy,“ zavolalo ve středu 10. července redakci Deníku hned několik rozčílených obyvatel města Havlíčkův Brod. „U Sázavy se kácejí všechny stromy. Jsou na první pohled úplně zdravé. Komu překážely? Zajímalo by mě, kdo to nařídil, kácet stromy ve vegetačním období, je to vandalství“ nechal se slyšet například Milan Nedělka. Jak se ukázalo, pod pilami dřevorubců padly stromy lemující levý břeh řeky Sázavy za hotelem Slunce