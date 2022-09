Zvýšenou dopravní zátěží ve Studenci nejvíc trpí lidé, co bydlí přímo u silnice. Deníku si stěžovali na hustý provoz. „Hned, jak v pondělí silnici zavřeli, jezdily dva dny od rána do večera přes Studenec nejen osobní auta, ale hlavně dodávky a kamiony. Ve Studenci nejsou chodníky, takže vyhnout se autům je problém,“ popisuje situaci Marcela Laštůvková.

Podobné zkušenosti má i Richard Job. „Přijel jsem z dovolené a divil jsem se, co se děje. První dva dny to bylo nejhorší. Teď už ve Studenci tolik nákladních aut naštěstí nepotkávám, ale doprava je pořád nebývale hustá,“ dodává. Také rodina Bednářových popisuje, jak kolem jejich domu začala záhadně proudit nákladní doprava a řidiči několika zbloudilých polských kamionů se divili, kam se to dostali. Někteří lidé ze Studence poslali stížnost starostovi Ždírce Bohumíru Niklovi na městský web. Jedna z obyvatelek popisuje svoji zkušenost s hustým provozem kolem domu i jak ji cizí kamion u hřbitova málem vytlačil ze silnice.

Pokuty v maximální výši

Dopravní peklo ve Studenci způsobila rekonstrukce silnice první třídy 37 u nedalekých Údav, a s tím spojená uzavírka a objížďky. Někteří řidiči kamionů a nákladních aut objížďky zřejmě nepochopili, nebo je ignorovali.

Starosta Ždírce nad Doubravou Bohumír Nikl na stížnosti lidí ze Studence okamžitě reagoval. „Spojil jsem se se stavební firmou, která silnici opravuje. Oslovil jsem policii. Stavební firma slíbila lepší a výraznější značení, policie zase kontroly. Myslím, že se situace zlepšila,“ myslí si starosta. V době návštěvy Deníku projíždí v pátek dopoledne Studencem jeden kamion, jedna cisterna a několik nákladních aut. „Přes Studenec mohou ale jet i nákladní auta do nedalekého lomu,“ upozorňuje starosta Nikl.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové s každou uzavírkou silnice souvisí objížďka, kterou musí všichni řidiči dodržovat, jinak se dopouštějí přestupku.„Je možné, že někteří si cestu zkracují, policisté se takovým místům věnují a v případě porušení ze strany řidiče ukládáme pokuty v maximální výši,“ vysvětluje Čírtková.

Uzavřených komunikací je nyní v Kraji Vysočina více, proto policisté nemohou kontrolovat dodržování objízdných tras pouze na jedné uzavírce a nemohou tam hlídkovat čtyřiadvacet hodin denně. „Starostové dvou obcí se na nás již obrátili a například ve čtvrtek jsme na objízdné trase měli hlídku po dobu dvou hodin. Policisté za tu dobu zjistili jeden přestupek, takže nelze zatím hovořit o nějakém masivním porušování dopravního značení,“ konstatuje policejní mluvčí.

Lepší a širší silnice první třídy se dočkají řidiči ze Ždírce přes Údavy na Trhovou Kamenici. Ale musejí se také smířit s objížďkami. Opravy platí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Podle Martina Bučka z komunikačního týmu ŘSD je rekonstrukce nutná. „Silnice potřebuje lepší a kvalitnější povrch a prodloužit životnost,“ vysvětluje Buček. Opravy silnice potrvají asi patnáct týdnů. Na silnici dělníci vymění až tři vrstvy asfaltu.

Značené objízdné trasy



* Pro vozidla do 3,5 tuny ve směru Ždírec nad Doubravou – Trhová Kamenice – jednosměrně značenáz křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 přes Kohoutov, Benátky a Chlum do Hlinska, dále po II/343 přes Rváčov do Trhové Kamenice



* Pro vozidla do 3,5 tuny ve směru Trhová Kamenice – Ždírec nad Doubravou – jednosměrně značenáz křižovatky I/37 a II/343 v Trhové Kamenici přes Travnou a Dolní Bradlo, po II/344 přes Lipku, Modletín, Rušínov a Hranice do Chotěboře, po silnici II/345 na ul. Krále Jana a silnici II/351 na ul. Žižkova a dále přes Dobkov a Počátky do České Bělé, po silnici III/3509 k silnici I/34 a po I/34 do Ždírce nad Doubravou



* Pro vozidla nad 3,5 tuny obousměrněz křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 do Havlíčkova Brodu, dále po I/38 přes Radostín, Kámen, Olšinky, Horky a Drobovice na I/17; odtud přes Horní Bučice, Vrdy, Podhořany, Nový Dvůr, Bukovinu, Stojice, Heřmanův Městec a Bylany do Chrudimi na ulici Čáslavská; dále po ulici Masarykovo náměstí, Poděbradova, Tovární a Dašická na I/37 (obchvat Chrudimi) a přes Novou Ves a Rohoznou do Trhové Kamenice